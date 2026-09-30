Giải bài toán nút cổ chai giao thông đô thị

Mặt đường chật hẹp, dân cư đông đúc khiến giao thông đi lại khó khăn.

Ghi nhận thực tế, giao lộ giữa đường ĐT607 và đường Dũng Sĩ Điện Ngọc hiện giao thông rất phức tạp, đặc biệt giờ cao điểm buổi sáng và chiều tối. Hiện khu vực này chưa lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông nên các phương tiện chủ yếu quan sát và chủ động di chuyển sao cho an toàn. Xung quanh hai bên đường, hệ thống cửa hàng kinh doanh và nhà dân sinh sống đông đúc; kèm với mặt đường chật hẹp nên càng khiến tình trạng giao thông mất an toàn, chứa đựng nhiều rủi ro. Theo người dân, khu vực nút giao thường xuyên xảy ra va chạm giữa các phương tiện nên dần trở thành điểm nóng. Ông Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi, phường Điện Bàn Đông) cho biết, đối diện đường Dũng Sĩ Điện Ngọc, bên kia đường ĐT607 là hệ thống quán cà phê và cửa hàng dày đặc mọc lên; nút giao còn có cửa hàng xăng dầu nên lưu lượng xe cộ ra vào khá đông. 2,4 km đường Dũng Sĩ Điện Ngọc lại chật hẹp, hai xe ô tô hoặc xe tải đi ngược chiều thường phải đi chậm, nhường đường. Vì vậy, học sinh và người lớn tham gia giao thông rất nguy hiểm.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án phường Điện Bàn Đông, tuyến đường nối ĐT603A với đường ĐT607 (đoạn còn lại 2,4 km) đã được UBND thị xã Điện Bàn cũ phê duyệt đầu tư xây dựng vào tháng 9-2020. Mục tiêu đầu tư nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị theo quy hoạch; dự án hình thành, tạo khả năng liên kết phát triển vùng, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần củng cố và bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các dự án dân sinh, kinh tế khác. Hiện sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường Điện Bàn Đông đề nghị điều chỉnh thời gian triển khai giai đoạn 2020-2028. Nguyên nhân là do dự án chưa được điều chỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư và thành phố chưa có kế hoạch bố trí vốn để thực hiện dự án. Việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện sang giai đoạn 2020-2028 là cần thiết nhằm bảo đảm tính khả thi. Chưa kể, tổng mức đầu tư trước đây đã phê duyệt là 316,921 tỷ đồng; tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh là 431,528 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng sau khi điều chỉnh từ 101,698 tỷ đồng lên 166,565 tỷ đồng; chi phí GPMB sau khi điều chỉnh từ 215,223 tỷ đồng lên 264,963 tỷ đồng. Nguyên nhân điều chỉnh giá được xác định sau khoảng thời gian không được triển khai, giá vật liệu, nhân công, máy thi công và các yếu tố đầu vào có biến động; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có biến động so với dự toán ban đầu do kết quả kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất, tài sản và các đối tượng bị ảnh hưởng được cập nhật theo thực tế…

Mùa mưa đến, nhiều đoạn đường xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

UBND phường Điện Bàn Đông cho biết, dự án được xây dựng sẽ phát huy hiệu quả đầu tư, kết nối giao thông thông suốt tuyến nối ĐT603A với đường ĐT607 theo quy hoạch. Xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông một cách bền vững, nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất, bảo vệ môi trường. Đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải trong tương lai và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho nhân dân đi lại trong mùa mưa lũ. Cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân theo hướng bền vững thông qua đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chuyển dịch kinh tế và bảo vệ môi trường. Góp phần củng cố, giữ vững và bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong khu vực và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy các dự án.