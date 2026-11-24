Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TRẦN MINH)

Đây là vấn đề được đặt ra tại Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc” khai mạc chiều 24/11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, châu Á hiện là khu vực đông dân nhất thế giới với khoảng 4,8 tỷ người, chiếm 58,7% dân số toàn cầu. Tuy nhiên, trong những thập kỷ qua, mức sinh tại khu vực đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn 1,87 con/phụ nữ hiện nay.

Theo Bộ trưởng, nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Sự chuyển đổi nhân khẩu học đặt ra nhiều thách thức đối với việc duy trì lực lượng lao động, bảo đảm việc làm bền vững, chăm sóc người cao tuổi và bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với Việt Nam, mức sinh hiện ở khoảng 1,93 con/phụ nữ, trong khi quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và đất nước vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, định hướng chính sách dân số của Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng, từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ phân tích những nguyên nhân khiến mức sinh tại nhiều quốc gia duy trì dưới mức thay thế trong thời gian dài. (Ảnh: TRẦN MINH)

Cũng tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã phân tích những nguyên nhân khiến mức sinh tại nhiều quốc gia duy trì dưới mức thay thế trong thời gian dài.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, theo báo cáo dự báo dài hạn về tỷ suất sinh và dân số, có 11 nguyên nhân trực tiếp, trong đó có khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai dễ dàng; chi phí sinh hoạt cao; thời gian làm việc kéo dài; thiếu trường công lập, đặc biệt là trường mẫu giáo; bất bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong gia đình.

Bên cạnh đó là tâm lý lo ngại về tình trạng kinh tế trì trệ, thị trường việc làm thiếu ổn định; xu hướng kết hôn, sinh con muộn, nhất là ở phụ nữ; hiệu quả hạn chế của các chương trình hỗ trợ hôn nhân và nuôi dạy con; chi phí điều trị vô sinh cao; tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ trong công việc và sự xuất hiện của thế hệ “3 không”: không kết hôn, không sinh con và không muốn gánh trách nhiệm trước nguy cơ suy giảm dân số.

Đáng chú ý, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, dù đã nhận diện những nguyên nhân này và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia có thu nhập cao và 20 quốc gia có thu nhập trung bình vẫn không thể đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức sinh thay thế. Nhóm quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu.

Từ thực tế đó, ông cho rằng cần nhìn nhận sâu hơn những nguyên nhân mang tính gốc rễ trong chính sách. Cụ thể, có 4 vấn đề được chỉ ra: việc bảo đảm đủ số người trong độ tuổi sinh sản chưa được lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững; trách nhiệm của Chính phủ và doanh nghiệp đối với vấn đề mức sinh thấp chưa được nhấn mạnh đầy đủ; người lao động hưởng lương tối thiểu hoặc dưới 150% mức lương tối thiểu chưa có đủ thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho gia đình bốn thành viên; nhiều người còn thiếu kỹ năng, kiến thức cần thiết để xây dựng và duy trì một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên.

Từ những phân tích trên, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thiện Nhân khuyến nghị mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định các nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế, từ đó xây dựng chính sách ứng phó sớm và có tầm nhìn dài hạn.

Các vấn đề về mức sinh, vô sinh, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, thanh niên, giới, già hóa dân số và chăm sóc người cao tuổi cũng là những nội dung được thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc” do Hội Dân số châu Á phối hợp Cục Dân số, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức tại Hà Nội từ ngày 24 đến 27/11. Hội nghị thu hút sự tham gia của các học giả, nhà khoa học, chuyên gia và đại biểu đến từ hơn 100 trường đại học trên thế giới.