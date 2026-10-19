Giải bài toán kỹ thuật để hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Hoàn thành hành trình 124km, chuẩn bị lắp đặt cầu đi bộ

Tổ hợp gồm vòm thép và hệ đà giáo chuyên dụng có tổng trọng lượng hơn 3.400 tấn. Việc đưa kết cấu về công trường an toàn đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn chế tạo, tổ hợp, vận chuyển sang công tác lắp đặt và đấu nối với các hạng mục đã thi công tại hai bờ.

Tổ hợp vòm thép nặng hơn 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập công trường khu vực Bến Bạch Đằng chiều 19/10.

Theo kế hoạch, công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10. Trước đó, tổ hợp kết cấu được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên trong đêm 15, rạng sáng 16/10, sau đó tiến hành chằng buộc, kiểm tra và chuẩn bị cho hành trình vận chuyển.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính, cho biết quá trình hạ thủy và lai dắt đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng tinh thần tập trung cao độ của đội ngũ kỹ sư, công nhân. Hành trình đi qua vùng biển và các tuyến sông có điều kiện luồng lạch phức tạp, do đó việc bảo đảm an toàn cho tổ hợp kết cấu và luồng tuyến hàng hải được đặt lên hàng đầu.

Khối kết cấu thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã về đến công trường sau hành trình đường thủy dài 124km từ Vũng Tàu.

Giải bài toán kỹ thuật để hợp long

Sau khi sà lan neo đậu tại Bến Bạch Đằng, Tập đoàn Đại Dũng cho biết đã chuẩn bị các phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo và đội ngũ kỹ thuật để triển khai những bước tiếp theo, phục vụ công tác hợp long.

Theo phương án thi công, việc đưa nhịp chính vào vị trí hợp long sẽ được thực hiện qua nhiều bước, gồm tháo neo, xoay sà lan, tiếp cận vị trí lắp đặt, định vị, hiệu chỉnh và hạ tải. Các công đoạn phải được phối hợp đồng bộ nhằm đưa kết cấu vào đúng vị trí trước khi tiến hành đấu nối.

Thách thức lớn nằm ở quy mô và trọng lượng của tổ hợp kết cấu, trong khi quá trình lắp đặt chịu ảnh hưởng trực tiếp của điều kiện thủy văn trên sông Sài Gòn. Mực nước thay đổi theo thủy triều, dòng chảy và thời tiết khiến việc lựa chọn thời điểm thi công, kiểm soát độ cao và căn chỉnh vị trí kết cấu cần được tính toán kỹ lưỡng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cấp cao phụ trách dự án và kỹ thuật của Nutifood, cho biết các đơn vị tư vấn và nhà thầu đã dành nhiều tháng nghiên cứu dữ liệu thủy văn, xây dựng phương án kỹ thuật và dự phòng những tình huống có thể phát sinh.

Hai bờ sông Sài Gòn đang dần hình thành diện mạo mới khi dự án cầu đi bộ nối khu vực trung tâm với đô thị mới Thủ Thiêm tiến gần ngày hợp long.

Sà lan được trang bị hệ thống bơm nước để điều chỉnh độ nổi, kết hợp thiết bị tự hành đa trục chuyên dụng phục vụ nâng, hạ kết cấu. Các tàu kéo và tàu đẩy sẽ hỗ trợ điều hướng, căn chỉnh tổ hợp thép vào đúng vị trí theo phương án thi công.

Theo ông Hoàng, việc đưa một kết cấu thép quy mô lớn vào đúng vị trí giữa sông, bảo đảm độ chính xác để kết nối với các hạng mục ở hai bờ, là công đoạn đặc biệt quan trọng. Chủ đầu tư cùng các đơn vị tham gia đang tập trung chuẩn bị để quá trình hợp long diễn ra an toàn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

Đại diện Đại Dũng cũng đánh giá việc chế tạo, hạ thủy và đưa nhịp vòm thép về công trường là chuỗi công việc có yêu cầu kỹ thuật cao. Với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, kết cấu không chỉ đòi hỏi độ chính xác trong gia công cơ khí mà còn đặt ra yêu cầu phức tạp về vận chuyển đường thủy và lắp đặt.

Tổ hợp vòm thép nổi bật giữa sông Sài Gòn, chuẩn bị được lắp đặt vào kết cấu cầu đi bộ.

Đơn vị này cho biết quá trình triển khai từ nhà máy đến công trường là kết quả phối hợp của đội ngũ kỹ sư, công nhân cùng các lực lượng hỗ trợ. Giai đoạn hợp long tiếp tục đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, bảo đảm kết cấu được định vị và đấu nối theo đúng phương án.

Tiến gần ngày hoàn thành, thêm không gian công cộng

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187m, cao hơn 20m, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm. Công trình do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, với thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Sau hợp long, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các hạng mục kiến trúc và cảnh quan.

Vòm thép dài 187m, cao hơn 20m là kết cấu chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Công trình sẽ được kiểm tra, kiểm định và thử tải trước khi đưa vào sử dụng, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và an toàn theo quy định.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết việc đưa nhịp vòm thép về công trường an toàn là dấu mốc đáng nhớ đối với đội ngũ thực hiện dự án. Đơn vị kỳ vọng quá trình hợp long sẽ tiếp tục được triển khai theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, góp phần hoàn thiện công trình có kiến trúc đặc biệt ngay tại trung tâm TP.HCM.

Trong khi đó, với Nutifood, cây cầu được kỳ vọng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân đi bộ giữa khu vực trung tâm và Thủ Thiêm mà còn bổ sung không gian dạo bộ, tham quan, ngắm cảnh sông Sài Gòn.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng cho biết niềm vui lớn nhất của chủ đầu tư là ngày công trình hoàn thành, đón những bước chân đầu tiên của người dân và thực sự trở thành một phần trong đời sống đô thị. Đây cũng là cách Nutifood tri ân người tiêu dùng đã tin yêu, đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.