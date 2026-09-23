Giải 'bài toán' giao thông qua các ngầm, tràn

Để khắc phục, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 25 cầu giao thông thay thế các ngầm, tràn trên 6 tuyến đường tỉnh, với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng.

Nước lũ chảy xiết qua ngầm, tràn, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Điểm tràn tại Km10+600, đường tỉnh 259, đoạn qua xã Thanh Mai là một trong những vị trí thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Ngày thường, người và phương tiện lưu thông qua đây khá thuận lợi.

Tuy nhiên, khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước dâng nhanh, dòng chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đây là tuyến đường phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất hằng ngày của người dân thôn Hưng Thịnh và các khu vực lân cận, trong đó có nhiều học sinh.

Theo thống kê, xã Thanh Mai có 8 điểm tràn qua suối trên các tuyến đường tỉnh 259 và 259B. Vào mùa mưa lũ, một số vị trí không thể lưu thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân.

Bà Nông Thị Lam Luyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Mai, cho biết địa phương luôn chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại những điểm ngầm, tràn trong mùa mưa lũ. Theo dự kiến, trên địa bàn xã sẽ được đầu tư xây dựng 6 cầu giao thông thuộc Dự án Xây dựng các công trình vượt dòng tại các vị trí ngầm, tràn trên các tuyến đường tỉnh khu vực phía Bắc.

Không chỉ Thanh Mai, tình trạng ngập tại các ngầm, tràn cũng là vấn đề đặt ra tại xã Yên Phong. Trên địa bàn xã có hai tuyến đường tỉnh 254B và 259 với tổng chiều dài hơn 20km, đi qua nhiều khu dân cư.

Qua nhiều năm khai thác, một số đoạn đường đã xuống cấp, trong khi nhiều vị trí ngầm, tràn thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Theo ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, địa bàn xã hiện có 12 ngầm, tràn. Vào mùa mưa bão, nước dâng cao tại các vị trí này gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân. Vì vậy, địa phương mong muốn các công trình cầu vượt dòng sớm được đầu tư, góp phần khắc phục tình trạng chia cắt giao thông.

Công an xã Tân Kỳ sử dụng xe đưa học sinh qua tràn tại thôn Bản Vọt.

Việc xây dựng cầu thay thế các ngầm, tràn thường xuyên bị ngập trong mùa mưa lũ là mong mỏi của người dân tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc tỉnh. Mới đây, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng các công trình vượt dòng tại những vị trí ngầm, tràn trên các tuyến đường tỉnh khu vực phía Bắc, với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.

Theo đó, 25 cầu giao thông sẽ được xây dựng thay thế các ngầm, tràn cũ trên 6 tuyến đường tỉnh, gồm: ĐT.251, ĐT.253, ĐT.254B, ĐT.258B, ĐT.259 và ĐT.259B, thuộc địa bàn các xã Bằng Vân, Phúc Lộc, Nghiên Loan, Bạch Thông, Yên Phong và Thanh Mai.

Cùng với xây dựng cầu, Dự án còn đầu tư hoàn chỉnh đường dẫn hai đầu, hệ thống thoát nước, kè bảo vệ mố, trụ và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.

Việc đầu tư xây dựng 25 cầu vượt dòng sẽ từng bước khắc phục tình trạng chia cắt giao thông tại nhiều địa phương khu vực phía Bắc, khi có mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.