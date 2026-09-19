Giải bài toán chuyển đổi kép "xanh và số" cho doanh nghiệp
Trước áp lực từ biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu sử dụng nước ngày càng tăng, các doanh nghiệp Việt Nam đang bước vào lộ trình "chuyển đổi kép": vừa số hóa để nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống, vừa xanh hóa để tối ưu năng lượng. Đây là một trong những nội dung được các chuyên gia, doanh nghiệp bàn luận tìm lời giải tại Tuần lễ ngành Nước Việt Nam 2026.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-bai-toan-chuyen-doi-kep-xanh-va-so-cho-doanh-nghiep-418397.htm