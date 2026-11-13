Giải bài toán bản quyền số: Bước đi chiến lược của IMG và Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Buổi lễ ký kết diễn ra trang trọng tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam (51 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) với sự tham dự của ông Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, ông Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, ông Lê Tự Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cùng đại diện các thế hệ nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc.

Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Tập đoàn IMG ký kết hợp đồng tài trợ 10 tỷ đồng khởi tạo hạ tầng Trung tâm Âm nhạc số.

Số hóa di sản và bảo vệ tài sản trí tuệ

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đang định hình lại ngành công nghiệp giải trí, số hóa di sản nghệ thuật không thể chỉ dừng lại ở việc "cất giữ" thụ động. Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam được khai sinh với sứ mệnh: thu thập, bảo tồn, số hóa, lưu trữ, giới thiệu và quảng bá các tác phẩm, tư liệu và di sản âm nhạc Việt Nam trên nền tảng số.

Trung tâm sẽ đảm nhận nhiệm vụ cốt lõi là khai thác bản quyền tác phẩm âm nhạc; bảo vệ quyền lợi và thanh toán tác quyền cho tác giả, tạo kinh phí cho Hội Nhạc sĩ hoạt động, phát triển nền âm nhạc Việt Nam theo chủ trương, đường lối phát triển đất nước của Đảng và Chính phủ. Chia sẻ tại chương trình, Lãnh đạo CTCP Đầu tư IMG cho biết dự án sẽ áp dụng những nền tảng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa khâu vận hành. Đặc biệt, dự án ưu tiên lựa chọn các đơn vị tư vấn thiết kế phần mềm quốc tế giàu kinh nghiệm và vận hành với mức độ số hóa cao nhất, giúp dòng tiền tác quyền được đối soát rõ ràng, tối ưu hóa lợi ích kinh tế cho người sở hữu tác phẩm.

Ông Lê Tự Minh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG chia sẻ về tầm nhìn và tâm huyết dành cho dự án âm nhạc số.

Cam kết nguồn lực khởi tạo cho mô hình vận hành độc lập, bền vững

Theo Hợp đồng ký kết, với tư cách là Nhà tài trợ sáng lập, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG cam kết tài trợ tổng kinh phí tối đa 10 tỷ đồng trong thời gian 03 năm nhằm hỗ trợ thành lập và triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam. Khoản tài trợ được sử dụng cho chi phí thành lập Trung tâm, xây dựng hệ thống phần mềm và vận hành bộ máy trong giai đoạn nền tảng đầu tiên. Theo lộ trình, Trung tâm sẽ chính thức đi vào hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký kết.

Toàn cảnh Lễ ký kết thành lập và triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam sáng 13/11/2026.

Điểm đặc biệt trong mô hình hợp tác này là tính bền vững và minh bạch: Công ty Cổ phần Đầu tư IMG tham gia với vai trò nhà tài trợ nguồn lực khởi tạo và là cố vấn không hưởng lợi ích cho Trung tâm, đồng thời tôn trọng tuyệt đối tính độc lập về chuyên môn, nghệ thuật của Hội Nhạc sĩ Việt Nam trong việc sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu tác phẩm. Sau giai đoạn đầu, Trung tâm sẽ hoạt động độc lập và sử dụng toàn bộ nguồn thu từ việc khai thác bản quyền duy nhất cho mục đích duy trì và phát triển âm nhạc Việt Nam.

Được thành lập từ năm 2007, Công ty Cổ phần Đầu tư IMG là doanh nghiệp đầu tư và phát triển các dự án bất động sản thương mại, khu công nghiệp, cảng biển và năng lượng tại Việt Nam cũng như Australia. Bên cạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi, Chủ tịch HĐQT Lê Tự Minh – người đồng thời là một nhạc sĩ, nhà thơ có nhiều tác phẩm gắn bó với đời sống âm nhạc luôn dành nhiều tâm huyết cho các chương trình giáo dục, thiện nguyện và văn hóa nghệ thuật. Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư IMG trong việc thành lập và triển khai Trung tâm Âm nhạc số Việt Nam tiếp tục khẳng định triết lý kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng và góp phần gìn giữ di sản âm nhạc dân tộc cho các thế hệ mai sau.