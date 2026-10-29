Giấc ngủ quan trọng với trẻ sơ sinh thế nào?

Giấc ngủ không chỉ giúp trẻ sơ sinh nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ, thể chất và hệ miễn dịch. Vì vậy, cha mẹ cần hiểu nhu cầu ngủ của trẻ, đồng thời xây dựng môi trường ngủ an toàn ngay từ những tháng đầu đời.

Giấc ngủ góp phần phát triển não bộ và thể chất

Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ. Khác với người trưởng thành, giấc ngủ của trẻ thường chia thành nhiều đợt ngắn, xen kẽ giữa những lần bú, thay tã và tương tác với cha mẹ. Đây là đặc điểm sinh lý bình thường trong giai đoạn đầu đời.

Theo các khuyến nghị về sức khỏe trẻ em, trẻ sơ sinh từ 0 đến 3 tháng tuổi thường cần ngủ khoảng 14-17 giờ mỗi ngày, tính cả giấc ngủ ban ngày và ban đêm. Tuy nhiên, nhu cầu thực tế có thể khác nhau tùy từng trẻ. Một số trẻ ngủ nhiều hơn hoặc ít hơn mức trung bình nhưng vẫn phát triển tốt.

Giấc ngủ có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển não bộ. Trong khi ngủ, não bộ tiếp tục xử lý thông tin, hình thành và củng cố các kết nối thần kinh. Đây là nền tảng quan trọng cho quá trình học hỏi, ghi nhớ và phát triển nhận thức của trẻ sau này.

Bên cạnh đó, giấc ngủ còn hỗ trợ quá trình tăng trưởng thể chất. Các hoạt động sinh lý liên quan đến hormone tăng trưởng diễn ra trong chu kỳ ngủ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. Một giấc ngủ phù hợp cũng giúp trẻ điều hòa năng lượng, phục hồi sau các hoạt động và hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Đối với trẻ sơ sinh, giấc ngủ còn gắn liền với việc ăn uống. Trẻ thường thức dậy khi đói để bú, sau đó tiếp tục ngủ. Vì vậy, cha mẹ không nên kỳ vọng trẻ có thể ngủ xuyên đêm như người lớn, đặc biệt trong những tuần đầu sau sinh.

Nhận biết dấu hiệu trẻ buồn ngủ

Một trong những khó khăn của cha mẹ, nhất là những người lần đầu chăm con, là nhận biết thời điểm trẻ cần ngủ. Trẻ sơ sinh chưa thể diễn đạt nhu cầu bằng lời nói nên thường thể hiện qua những dấu hiệu như ngáp, dụi mắt, nhìn lơ đãng, giảm tương tác hoặc trở nên quấy khóc.

Khi nhận thấy những biểu hiện này, cha mẹ nên giảm tiếng ồn, điều chỉnh ánh sáng và đưa trẻ vào không gian ngủ phù hợp. Nếu để trẻ quá mệt, việc dỗ ngủ có thể trở nên khó khăn hơn.

Giấc ngủ không chỉ giúp trẻ sơ sinh nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển não bộ, thể chất và hệ miễn dịch.

Trong những tháng đầu đời, đồng hồ sinh học của trẻ chưa hoàn thiện nên trẻ chưa phân biệt rõ ngày và đêm. Cha mẹ có thể hỗ trợ bằng cách duy trì không gian sinh hoạt sáng sủa, có hoạt động nhẹ nhàng vào ban ngày; ban đêm nên giữ ánh sáng dịu, hạn chế tiếng động và tương tác vừa đủ khi cho trẻ bú, thay tã.

Tuy nhiên, mỗi trẻ có nhịp sinh hoạt riêng. Thay vì ép trẻ tuân theo một lịch ngủ cứng nhắc, cha mẹ nên quan sát tín hiệu buồn ngủ, nhu cầu bú và sự phát triển của con để điều chỉnh phù hợp.

Đảm bảo an toàn trong mỗi giấc ngủ

Bên cạnh thời lượng, chất lượng và sự an toàn của giấc ngủ là yếu tố cha mẹ cần đặc biệt quan tâm. Theo khuyến nghị của các chuyên gia nhi khoa, trẻ sơ sinh nên được đặt nằm ngửa trong mọi giấc ngủ, kể cả ngủ ngày và ngủ đêm, nhằm giảm nguy cơ hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).

Bề mặt ngủ cần phẳng, chắc chắn và không nghiêng. Nôi hoặc cũi của trẻ nên để trống, không có gối, chăn dày, thú nhồi bông, đệm chắn hay các vật dụng mềm có thể che mặt, gây ngạt thở. Không nên cho trẻ ngủ trên ghế sofa, ghế bành hoặc các bề mặt không được thiết kế dành cho giấc ngủ của trẻ sơ sinh.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị trẻ ngủ cùng phòng với cha mẹ nhưng trên bề mặt ngủ riêng, lý tưởng trong ít nhất 6 tháng đầu đời. Người chăm sóc cần tránh ngủ chung giường với trẻ, đặc biệt khi đã sử dụng rượu bia, thuốc gây buồn ngủ hoặc đang trong tình trạng kiệt sức.

Ngoài ra, cha mẹ nên theo dõi những thay đổi bất thường trong giấc ngủ của trẻ. Nếu trẻ khó đánh thức, bú kém rõ rệt, thở bất thường, tím tái hoặc có biểu hiện mệt lả, cần đưa trẻ đi khám hoặc cấp cứu kịp thời.

Giấc ngủ là một phần thiết yếu trong quá trình phát triển của trẻ sơ sinh. Khi hiểu đúng nhu cầu ngủ, tôn trọng nhịp sinh học và thực hiện các nguyên tắc ngủ an toàn, cha mẹ không chỉ giúp con nghỉ ngơi tốt hơn mà còn tạo nền tảng thuận lợi cho sự phát triển khỏe mạnh trong những năm tháng đầu đời.