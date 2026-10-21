'Giấc mộng đêm hè' và thông điệp hòa nhập trên sân khấu Thủ đô

Biểu cảm sinh động và sự phối hợp ăn ý giữa các diễn viên trên sân khấu. (Ảnh: Bảo Ngân)

Vở diễn là thành quả hợp tác giữa đạo diễn Beverly Blankenship (Áo), các nghệ sĩ Việt Nam, Viện Goethe Hà Nội, Đại sứ quán Áo và Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Bên cạnh dàn diễn viên là các sinh viên hệ đào tạo chính quy, sân khấu còn có sự góp mặt của các bạn trẻ khuyết tật đam mê với ánh đèn sân khấu.

Ra đời từ cuối thế kỷ XVI, “Giấc mộng đêm hè” là một trong những vở kịch được dàn dựng nhiều nhất trên thế giới. Khu rừng thần tiên ngoại ô thành Athens với những hiểu lầm trong tình yêu, phép thuật của vua tiên Oberon, sự tinh nghịch của tiểu yêu Puck cùng nhóm thợ thủ công vụng về từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều loại hình nghệ thuật.

Trong lần trở lại với khán giả Hà Nội, tác phẩm được thể hiện bằng ngôn ngữ sân khấu có sự giao thoa giữa nghệ sĩ Việt Nam và ê-kíp quốc tế. Những tiếng cười hóm hỉnh vốn là dấu ấn của vở kịch tiếp tục được khán giả đón nhận, đồng thời mở ra một góc nhìn ấm áp về tinh thần hòa nhập trong nghệ thuật.

Các diễn viên hóa thân thành những sinh linh thần tiên xứ Athens, mang đến những khoảnh khắc trình diễn xúc động và giàu tính hòa nhập. (Ảnh: Bảo Ngân)

Sân khấu vở “Giấc mộng đêm hè” tại Nhà hát Tài năng trẻ, với sự tham gia của các nghệ sĩ và sinh viên sân khấu. (Ảnh: Bảo Ngân)

Tuy không đảm nhận các vai diễn dài hơi xuyên suốt vở kịch, các diễn viên khuyết tật vẫn xuất sắc hoàn thành vai diễn của mình là những sinh linh thần tiên xứ Athens ở một số phân đoạn, để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả thủ đô.

Sự hiện diện của các bạn được lồng ghép tự nhiên vào không gian huyền ảo của khu rừng. Từng chuyển động, cử chỉ và nụ cười của các “nàng tiên” hòa nhịp cùng dàn diễn viên trẻ, mang đến cảm giác mộc mạc, chân thành cho người xem.

Quá trình luyện tập kiên trì và sự có mặt của các bạn trên sân khấu là minh chứng rằng nghệ thuật không có rào cản thể chất. Dù thời lượng xuất hiện không dài, đóng góp của các diễn viên khuyết tật góp phần làm rõ hơn thông điệp về tính bao hàm mà vở diễn hướng tới.

Vở diễn là hoạt động mở đầu Tuần lễ “Đồng cam cộng hưởng” do Liên minh các Viện văn hóa quốc gia châu Âu tại Việt Nam (EUNIC Việt Nam) khởi xướng, với sự phối hợp của Viện Goethe Hà Nội, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Áo và không gian văn hóa nghệ thuật Ơ Kìa Hà Nội.

Dàn diễn viên cùng phối hợp nhịp nhàng trong tạo hình sân khấu sinh động, mang lại không khí tươi vui và tràn đầy sức sống. (Ảnh: Bảo Ngân)

Toàn thể diễn viên và ê-kíp thực hiện chào khán giả sau đêm diễn. (Ảnh: Bảo Ngân)

Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos phát biểu tại đêm diễn “Giấc mộng đêm hè”. (Ảnh: Bảo Ngân)

Phát biểu tại buổi công diễn, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos bày tỏ sự trân trọng đối với nỗ lực hợp tác giữa ê-kíp dàn dựng quốc tế và các bạn trẻ tham gia vở diễn. Đại sứ nhấn mạnh, sân khấu là không gian đặc biệt, nơi mọi người đều có thể tìm thấy tiếng nói chung, học hỏi lẫn nhau và cùng tỏa sáng.

Khép lại đêm diễn, “Giấc mộng đêm hè” để lại những tràng pháo tay dành cho một tác phẩm hài kịch trọn vẹn, đồng thời lan tỏa niềm tin về sức mạnh của sân khấu hòa nhập, nơi mọi nỗ lực sáng tạo, dù lớn hay nhỏ, đều được ghi nhận và trân trọng.