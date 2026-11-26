Tình trạng thiếu việc làm, cùng giá nhà và chi phí sinh hoạt leo thang, đang khiến người trẻ trên khắp thế giới ngày càng khó tự chủ tài chính và sống độc lập.

Thực trạng này thể hiện rõ tại Hàn Quốc, nơi sinh viên mất nhiều tháng tìm việc sau khi ra trường, và ở châu Âu, nơi người trẻ liên tục kêu gọi tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý.

BẰNG CẤP CAO CŨNG KHÓ TÌM VIỆC

Theo tờ The Wall Street Journal, nhiều bạn trẻ trên thế giới gặp khó khăn trong việc tự chủ tài chính do không tìm được công việc ổn định, ngay cả khi đã tốt nghiệp đại học.

Tỷ lệ người trong độ tuổi 25 - 34 có trình độ giáo dục đại học tại các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã tăng từ 37,5% năm 2011 lên khoảng 50% trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tại nhiều nền kinh tế phát triển, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm người trẻ có bằng đại học lại tăng nhanh hơn so với tỷ lệ thất nghiệp chung.

Thực trạng này đặc biệt đáng báo động tại Ấn Độ, nơi tốc độ tạo việc làm không theo kịp số lượng sinh viên tốt nghiệp đại học. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Azim Premji đã phân tích số liệu việc làm trong giai đoạn từ năm tài chính 2005 đến năm 2023 và nhận thấy số người có bằng đại học tăng trung bình khoảng 5 triệu người mỗi năm, trong khi số người có việc làm thuộc nhóm này chỉ tăng 2,8 triệu người.

Không chỉ khó tìm việc, lợi thế về thu nhập mà bằng đại học mang lại sau khi đi làm cũng không còn lớn như trước.

Một nghiên cứu được Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco (Mỹ) công bố năm ngoái cho thấy khoảng cách tiền lương giữa người tốt nghiệp đại học và người chỉ có bằng trung học tại Mỹ từng nới rộng trong thập niên 1980 và 1990, nhưng gần như không thay đổi kể từ năm 2010.

Giới nghiên cứu cho rằng nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi trong nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Trong thập niên 1980 và 1990, khi các công ty bắt đầu ứng dụng máy tính, họ đẩy mạnh tuyển dụng người có bằng đại học để vận hành những thiết bị này. Nhưng khi các thiết bị kỹ thuật số dần trở nên phổ biến, doanh nghiệp có thể dễ dàng giao cho người chỉ tốt nghiệp trung học những công việc trước đây vốn do nhân sự có bằng đại học đảm nhiệm.

Tình hình cũng không mấy khả quan hơn ở các nước châu Á, điển hình như Hàn Quốc. Giới trẻ phải chờ đợi khá lâu kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến lúc nhận được khoản lương đầu tiên. Theo khảo sát bổ sung về thanh niên do Cơ quan Thống kê Quốc gia Hàn Quốc thực hiện vào tháng 5/2026, những người trong độ tuổi 15 - 29 có trình độ đại học trở lên sau khi rời trường học mất trung bình 8,5 tháng để tìm được công việc hưởng lương đầu tiên.

Người tìm việc xem các thông tin tuyển dụng tại “Hội chợ việc làm Hợp tác cùng phát triển 2025” được tổ chức tại COEX Magok (Hàn Quốc)

Trong cùng giai đoạn, tỷ lệ có việc làm của nhóm 15 - 29 tuổi giảm 2,4 điểm phần trăm, xuống còn 43,8%. Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp tăng 0,6 điểm phần trăm, lên 7,2%.

Ngay cả khi đã tìm được việc làm, người trẻ vẫn phải tích lũy đủ tiền đặt cọc thuê nhà trước khi có thể chuyển ra sống riêng thay vì tiếp tục ở cùng cha mẹ.

Khảo sát do nền tảng thông tin bất động sản Dabang thực hiện vào tháng 9 đối với các căn hộ studio có diện tích sử dụng từ 33 m² trở xuống trong những tòa nhà chung cư thấp tầng tại Seoul, tiền thuê trung bình hàng tháng là 546 USD, với mức tiền đặt cọc 7.692 USD. Mức thuê này tăng 5,2% chỉ trong vòng một tháng.

Nếu lựa chọn hình thức thuê nhà jeonse, tức trả một khoản tiền đặt cọc lớn ngay từ đầu thay vì trả tiền thuê hàng tháng, người trẻ sẽ cần chuẩn bị số vốn ban đầu cao hơn nhiều. Cũng trong tháng 9, mức tiền đặt cọc trung bình để thuê một căn studio có diện tích tương tự tại Seoul theo hình thức jeonse đã lên tới 169.162 USD.

CUỘC KHỦNG HOẢNG TRÊN DIỆN RỘNG TẠI CHÂU ÂU

Từng được xem là khu vực nơi người trẻ có xu hướng rời nhà cha mẹ và tự lập khá sớm, châu Âu nay cũng đang chứng kiến sự thay đổi bất ngờ.

Theo cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat), độ tuổi trung bình mà giới trẻ rời khỏi nhà cha mẹ là 26,3 vào năm 2025. Riêng tại Croatia, con số này lên tới 31,5 tuổi.

Ngay cả ở những quốc gia mà người trẻ thường chuyển ra sống riêng sớm hơn như Đức và Đan Mạch, nhiều người vẫn phải dành một phần đáng kể thu nhập cho nhà ở và tiền thuê nhà. Đáng chú ý, tại Đan Mạch, 34,9% người trong độ tuổi 20 - 24 sống trong những hộ gia đình phải dành ít nhất 40% thu nhập khả dụng cho chi phí nhà ở. Tỷ lệ này cao gấp hơn 3 lần mức bình quân 11,1% của EU đối với cùng nhóm tuổi.

Vấn đề chi phí nhà ở đang thổi bùng lên các cuộc biểu tình quy mô lớn. Ở Croatia, có đến 10 thành phố đã chứng kiến làn sóng sinh viên tẩy chay trường học, nhằm yêu cầu chính phủ tăng thêm ngân sách đầu tư cho nhà ở.

Trong khi đó, tại Pháp, các nghiệp đoàn cùng sinh viên xuống đường vào ngày 5/11, kêu gọi tăng lương tối thiểu, trợ cấp nhà ở và các khoản hỗ trợ dành cho sinh viên đại học. Theo Bộ Nội vụ Pháp, hơn 600.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình trên cả nước trong ngày hôm đó.

Sinh viên kêu gọi chính phủ mở rộng số lượng ký túc xá và tăng trợ cấp nhà ở nhằm giảm gánh nặng tiền thuê nhà, đồng thời kêu gọi chính phủ hỗ trợ chi phí ăn uống, đề xuất cấp kinh phí để sinh viên có thể mua một bữa ăn với giá 1 euro tại bất kỳ căng tin nào trong trường đại học.

Đằng sau những yêu cầu hỗ trợ chi phí sinh hoạt của người trẻ Pháp là sự bất mãn ngày càng lớn trước thực tế họ thường bị xếp xuống cuối danh sách ưu tiên mỗi khi chính phủ phân bổ ngân sách.

Theo phân tích của WSJ, trong khi chi tiêu cho lương hưu tăng lên cùng quá trình già hóa dân số, ngân sách giáo dục, lĩnh vực chủ yếu phục vụ người trẻ, lại gần như giậm chân tại chỗ.

Đáng chú ý, một phần đáng kể ngân sách giáo dục tại Pháp thậm chí được sử dụng để chi trả lương hưu. Trong bài bình luận đăng trên tờ Le Monde ngày 3/11, ông Alexandre Lourié, Giám đốc hoạt động quốc tế tại Groupe SOS (tổ chức hoạt động trong lĩnh vực kinh tế xã hội của Pháp) tiết lộ, 32% ngân sách của Bộ Giáo dục đã được dùng để chi trả lương hưu cho các công chức nghỉ hưu. Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi ngân sách của bộ tăng lên, sinh viên cũng không được hưởng lợi tương ứng.

Hàng nghìn người tham gia biểu tình tại Bồ Đào Nha vì giá nhà và tiền thuê nhà tăng vọt

Còn ở Đức, ngay cả việc thuê một phòng riêng trong căn hộ ở ghép cũng đắt hơn rất nhiều so với khoản trợ cấp nhà ở mà chính phủ dành cho sinh viên. Khảo sát về chi phí nhà ở tại các thành phố đại học của Đức trong năm nay cho thấy tiền thuê một phòng mới được rao cho thuê trong căn hộ ở ghép tại thành phố Cologne lên tới 670 euro mỗi tháng, cao hơn gấp đôi so với khoản hỗ trợ nhà ở 300 euro trong chương trình trợ cấp của chính phủ liên bang.

Trong bối cảnh đó, tổ chức thanh niên Gen Z regelt đã kêu gọi tăng nguồn cung nhà cho thuê với mức giá phù hợp với thu nhập của người trẻ. Tổ chức này là lực lượng đứng sau các cuộc biểu tình thu hút hàng chục nghìn người tham gia tại Berlin, Frankfurt, Munich và nhiều thành phố khác vào ngày 31/10.

Ở Italy, các tổ chức sinh viên tham gia cùng các tổ chức công đoàn trong cuộc tổng đình công kéo dài 24 giờ vào ngày 20/11 nhằm phản đối tình trạng tiền lương trì trệ và chi phí sinh hoạt leo thang. Các cuộc tuần hành diễn ra tại khoảng 100 thành phố, trong đó có Rome và Milan. Sinh viên và người lao động cùng kêu gọi chính phủ có biện pháp giảm bớt áp lực từ giá cả tăng cao đối với ngân sách của các hộ gia đình.