Giấc mơ sân cỏ của những cầu thủ nhí Thái Nguyên

Thành tích này không chỉ ghi dấu nỗ lực của thầy và trò Nhà trường mà còn tiếp thêm động lực để những cầu thủ nhí xứ Trà nuôi dưỡng đam mê bóng đá.

Hình ảnh ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ nhí trên sân cỏ.

Giữa tháng 9, những trận đấu sôi động tại Vòng loại khu vực Hà Nội chứng kiến tinh thần thi đấu kiên cường, đoàn kết của các cầu thủ nhí Trường Tiểu học Trưng Vương. Chức vô địch là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện và thi đấu của thầy trò nhà trường.

Em Lê Phúc Hưng, học sinh lớp 4A9, nhớ nhất khoảnh khắc thực hiện đường chuyền kiến tạo để đồng đội ghi bàn trong trận chung kết. Hưng quyết tâm cùng toàn đội đến thành phố Hồ Chí Minh tranh chức vô địch.

Còn em Lê Thế Phúc, học sinh lớp 5A3, cho biết: Em luôn theo dõi và dành tình yêu cho FC Thái Nguyên. Từ niềm đam mê ấy, em nuôi dưỡng ước mơ được gia nhập đội trẻ của câu lạc bộ, tập luyện chuyên nghiệp và cống hiến cho bóng đá quê hương.

Để có được thành tích hôm nay, các cầu thủ nhí đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc. Thầy giáo Tô Minh Trí, giáo viên bộ môn Giáo dục Thể chất, cho biết: Hằng năm, Nhà trường duy trì tổ chức giải bóng đá cho học sinh từ lứa tuổi U8 đến U10. Thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với FC Thái Nguyên để tạo cầu nối đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ.

Hướng tới Vòng chung kết toàn quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, thầy và trò đang tăng cường tập luyện, chú trọng kỹ thuật, chiến thuật và thể lực, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất.

Đằng sau thành công của các cầu thủ nhí là sự đồng hành của gia đình. Chị Nguyễn Bích Thảo, phụ huynh học sinh, cho biết: Có những giai đoạn gia đình phải động viên con dậy từ rất sớm để di chuyển đi thi đấu ở các tỉnh xa. Dù vất vả, gia đình vẫn vui khi thấy các em ngày càng khỏe khoắn, tự tin và trưởng thành qua mỗi giải đấu.

Các cầu thủ nhí Trường Tiểu học Trưng Vương và Ban huấn luyện ăn mừng chức vô địch Vòng loại khu vực Hà Nội.

Cô Nguyễn Thị Mai, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định mục tiêu của Nhà trường và gia đình là tạo ra sân chơi lành mạnh, giúp học sinh phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ.

Niềm vui của thầy trò Trường Tiểu học Trưng Vương càng được nhân lên khi Ban tổ chức giải trao tặng nhà trường học bổng khuyến học trị giá 30.000.000 đồng. Nhà trường sẽ sử dụng nguồn quỹ để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chăm ngoan, hiếu học.

Theo thông tin từ Ban lãnh đạo FC Thái Nguyên, sau tháng 10-2026, Câu lạc bộ sẽ triển khai kế hoạch tuyển chọn, đào tạo cầu thủ trẻ với chế độ tập luyện, ăn ở bài bản theo lộ trình chuyên nghiệp dành cho những gương mặt xuất sắc.

Câu lạc bộ cũng xây dựng hai hướng tiếp cận bóng đá cộng đồng thông qua các sân chơi định kỳ vào buổi chiều tối, tạo điều kiện để các em tập luyện cùng cầu thủ chuyên nghiệp, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những tài năng.

Chức vô địch khu vực Hà Nội mới là bước khởi đầu. Với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và FC Thái Nguyên, các cầu thủ nhí Trường Tiểu học Trưng Vương đang tích cực chuẩn bị cho Vòng chung kết toàn quốc Lotteria Cup 2026, diễn ra ngày 17-10, với quyết tâm viết tiếp hành trình chinh phục sân cỏ.