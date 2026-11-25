“Giấc mơ Mỹ” thường gắn với những mục tiêu mà nhiều hộ gia đình hướng tới gồm sở hữu nhà và ô tô, tổ chức đám cưới, nuôi con ăn học, chăm sóc sức khỏe, đi du lịch và tích lũy đủ tiền để an tâm nghỉ hưu.

Theo ước tính mới nhất của Investopedia, để đạt được những mục tiêu này, một hộ gia đình tại Mỹ cần chi và tích lũy tổng cộng hơn 5,3 triệu USD trong suốt cuộc đời.

Đồ họa thông tin dưới đây phân tích số tiền ước tính để theo đuổi “giấc mơ Mỹ” theo 8 nhóm chi tiêu lớn.

Những mục tiêu này không đến cùng lúc, nhưng chi phí để thực hiện các mục tiêu đó tích lũy qua nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, một số khoản lớn nhất lại phát sinh đồng thời trong giai đoạn người Mỹ xây dựng sự nghiệp và gia đình.

Một điểm đáng chú ý là chi phí sở hữu ô tô trong suốt cuộc đời gần ngang với chi phí sở hữu nhà. Ở mức 1,21 triệu USD, khoản chi cho phương tiện đi lại chỉ thấp hơn 70.155 USD so với mức ước tính 1,28 triệu USD dành cho nhà ở.

Sở hữu nhà vẫn là khoản tốn kém nhất, với tổng chi phí gần gấp 3 lần giá nhà trung vị 421.533 USD tại Mỹ. Nếu trả trước 20% và vay thế chấp mua nhà trong 30 năm với lãi suất 6,32%, số tiền phải chi để mua nhà vào khoảng 837.000 USD. Thuế, bảo hiểm, bảo trì và các khoản tiện ích cộng thêm 438.000 USD cho mục nhà ở.

Với nhiều gia đình Mỹ, thời gian trả nợ mua nhà cũng là lúc chi phí nuôi con tăng lên. Năm 2025, chi phí chăm sóc trẻ trung bình là 13.184 USD mỗi năm cho một trẻ, tương đương hơn 1.000 USD mỗi tháng.

Việc các khoản chi lớn xuất hiện cùng lúc phần nào lý giải vì sao quyết định mua nhà và lập gia đình ngày càng gắn chặt với nhau. Để đạt được một mục tiêu, nhiều hộ gia đình có thể phải trì hoãn mục tiêu còn lại.

Trong năm 2026, chi phí của nhóm hộ gia đình nuôi 2 con tăng mạnh nhất, ở mức 9,5%. Khi tiền nhà, chi phí chăm sóc trẻ và khoản tiết kiệm cho tuổi hưu cùng gây sức ép lên ngân sách, các gia đình càng khó đạt được những cột mốc này trong cùng một giai đoạn.

Áp lực tài chính tiếp tục kéo dài đến khi nghỉ hưu. Investopedia ước tính một cặp vợ chồng đã trả hết nợ nhà vẫn cần chi khoảng 1,2 triệu USD trong 20 năm nghỉ hưu. Con số này chưa gồm chi phí y tế và đi lại, do hai khoản đó đã được tính ở các nhóm khác.

Trong khi đó, chỉ 35% người chưa nghỉ hưu tin rằng khoản tiết kiệm hưu trí của họ đang đi đúng hướng. Chi phí y tế cũng tăng theo tuổi, từ mức ước tính 1.561 USD mỗi năm đối với người trưởng thành dưới 25 tuổi lên 8.324 USD ở nhóm từ 75 tuổi trở lên.

Con số 5,3 triệu USD là tổng các khoản chi và tiền tiết kiệm hưu trí tích lũy trong suốt cuộc đời, không phải số tiền một hộ gia đình cần có ngay từ đầu. Thách thức nằm ở chỗ nhiều khoản chi chồng lấn nhau, buộc các gia đình phải cân nhắc giữa mua nhà, nuôi con và chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.