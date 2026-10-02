Giấc mơ giải Nobel Hòa bình 'vươn tới các vì sao'

Cận cảnh một huy chương Nobel tại Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) ở Bethesda, bang Maryland, ngày 8.12.2020. Ảnh: AP

Cuộc đua dự đoán ai sẽ giành giải thưởng Nobel thường niên, vốn được coi là một trong những giải thưởng danh giá nhất hành tinh, đang nóng lên trước khi Ủy ban Nobel Na Uy công bố người chiến thắng vào ngày 9.10 tại Oslo.

Việc dự đoán kết quả vốn mang tính suy đoán. Trong lịch sử, Ủy ban Nobel từng đưa ra những lựa chọn gây bất ngờ và tranh cãi. Năm nay, ủy ban đã nhận được 287 đề cử, trong đó chỉ hơn một phần tư là các tổ chức.

Các chuyên gia cho biết, trong quá trình trao giải, ủy ban thường tập trung vào khả năng duy trì hòa bình lâu dài, thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế và những nỗ lực thầm lặng của các tổ chức nhằm củng cố những mục tiêu này.

Đại diện Viện Nghiên cứu Hòa bình cho rằng ISS là một biểu tượng hiếm hoi của sự hợp tác toàn cầu trong hành trình hướng tới vũ trụ.

Danh sách theo dõi thường niên của Viện là một trong những nguồn thông tin có ảnh hưởng lớn nhất đối với các chuyên gia và những người tham gia dự đoán về các ứng viên hàng đầu.

Thủ tướng Canada Mark Carney đang tạo dấu ấn trên trường quốc tế trong năm nay, phần lớn nhờ lập trường cứng rắn trong các vấn đề như thuế quan.

Danh sách ứng viên năm nay cũng có tên nhà hoạt động vì quyền trẻ em Ukraine Mykola Kuleba và tổ chức Save the Children; các Nhóm Ứng phó Khẩn cấp tại Sudan, cùng với Ủy ban Bảo vệ Nhà báo.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) và Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cũng được đề cập như một ứng viên chung.

Giải Nobel Hòa bình năm nay được trao trong bối cảnh thế giới chứng kiến mức độ căng thẳng và xung đột lớn nhất trong nhiều thập niên, với các điểm nóng tại Sudan, Ukraine, Yemen, Iran và Trung Đông.

Tuần lễ Nobel sẽ bắt đầu vào tuần tới bằng việc công bố giải Nobel Y sinh, tiếp đó là giải Vật lý, giải Hóa học và giải Văn học. Sau khi giải Nobel Hòa bình được công bố, Giải thưởng Tưởng niệm Nobel về Khoa học Kinh tế sẽ được công bố vào ngày 12.10.