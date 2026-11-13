Giấc mơ biển lớn 'nảy mầm' từ sa mạc

Bước sang những năm 2000, nhu cầu dịch vụ dầu khí tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ ở hầu hết các khâu và trên nhiều địa bàn, từ thượng nguồn đến hạ nguồn, từ Bắc vào Nam. Không chỉ mở rộng về quy mô và phạm vi hoạt động, thị trường còn đặt ra những yêu cầu ngày càng đa dạng, từ các dịch vụ truyền thống đến dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao, đòi hỏi năng lực quản trị, vận hành và tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Sự vận hành hiệu quả của giàn khoan tự nâng PV DRILLING I đã trở thành minh chứng thuyết phục cho năng lực ấy, tiếp thêm niềm tin để tôi nghĩ đến những bước đi xa hơn, rộng hơn.

Trên nền tảng đó, giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 ra đời, mang theo sứ mệnh đặc biệt: mở cánh cửa đầu tiên đưa tôi bước ra thị trường quốc tế. Năm 2007, giữa vùng sa mạc Sahara khắc nghiệt ở Bắc Phi - nơi điều kiện tự nhiên, môi trường làm việc và tiêu chuẩn vận hành rất nghiêm ngặt, PV DRILLING 11 không chỉ thực hiện những chiến dịch khoan đầu tiên ở nước ngoài mà còn góp phần khẳng định vị thế của một nhà thầu khoan Việt Nam trên bản đồ dầu khí khu vực và thế giới.

Sau 7 tháng được đóng mới tại Trung Quốc với trọng lượng hơn 2.000 tấn, giàn khoan PV DRILLING 11 được tháo rời thành hơn 120 mã hàng, vận chuyển từ Quảng Hán (Tứ Xuyên) ra cảng Thượng Hải. Từ đó, PV DRILLING 11 tiếp tục lênh đênh trên biển suốt một tháng để đến cảng Skikda của Algeria, rồi thêm một tháng vượt qua sa mạc mới đặt chân đến khoan trường tại tỉnh Touggourt - nơi nắng gió Sahara khắc nghiệt như thử thách ý chí của những người đi tiên phong.

Ngay sau khi hoàn thành đóng mới tại Trung Quốc, PV DRILLING 11 được vận chuyển tới khoan trường Algeria và triển khai chiến dịch khoan tại khu vực Touggourt (Lô 233a và 416b) - nơi mang đặc trưng khí hậu khắc nghiệt của Sahara. Với tinh thần nỗ lực cao nhất, tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng ứng biến linh hoạt cùng quyết tâm của những con người lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”, đội ngũ PV Drilling đã vượt qua hàng loạt rào cản để đưa giàn khoan PV DRILLING 11 hoàn tất thủ tục nhập cảnh vào Algeria chỉ trong vòng 3 tháng. Kết quả này khiến nhiều nhà thầu dầu khí bất ngờ, bởi trước đó, phần lớn các giàn khoan nhập vào lãnh thổ Algeria cần tối thiểu từ 6 tháng đến một năm để hoàn tất các thủ tục tương tự.

PV DRILLING 11 không chỉ mang lại doanh thu và khẳng định uy tín trên thị trường, mà còn đào tạo nên thế hệ cán bộ, kỹ sư khoan giàu kinh nghiệm quốc tế - nền tảng cho hành trình mở rộng ra thị trường nước ngoài của PV Drilling. Thành quả ấy bắt nguồn từ sự quyết tâm của Đảng bộ và Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc chú trọng đào tạo nhân lực, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến kỹ thuật và tin tưởng giao trọng trách cho đội ngũ kỹ sư Việt Nam.

Tuy nhiên, Algeria không phải là thị trường thuận lợi. Sa mạc Sahara không chỉ là khoan trường khắc nghiệt, xa xôi, thử thách sức bền mà còn trở thành một “trường đào tạo đặc biệt”, nơi tôi luyện đội ngũ cán bộ chủ chốt và chuyên gia của PV Drilling. Thời điểm đó, các công ty khoan nội địa Algeria đã sở hữu hơn 100 giàn khoan các loại. Việc PV DRILLING 11 được lựa chọn thực hiện chiến dịch khoan thể hiện sự tin tưởng và ghi nhận đối với năng lực, uy tín cũng như tinh thần làm việc chuyên nghiệp của tôi.

Trong hoàn cảnh “thân cô thế cô”, với một giàn khoan duy nhất hoạt động nơi đất khách, PV DRILLING 11 phải đối diện với nhiều khó khăn cùng lúc: khí hậu khắc nghiệt, khác biệt về con người, tôn giáo, văn hóa, hạn chế về thiết bị, vật tư và khoảng cách địa lý xa xôi. Những chiến dịch khoan đầu tiên là chuỗi ngày chịu áp lực tiến độ, yêu cầu an toàn nghiêm ngặt, điều kiện sinh hoạt khắc nghiệt và sự khác biệt về văn hóa, luật pháp, phương thức quản lý.

Giai đoạn 2007-2008, tôi vẫn phải thuê chuyên gia nước ngoài đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trên giàn khoan nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả hoạt động của giàn, đồng thời tạo cơ hội học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho các kỹ sư, công nhân người Việt. Chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh của người thợ khoan Việt Nam được thể hiện rõ nét. Tập thể trên giàn không ngừng tìm tòi, sáng tạo, xây dựng các phương án làm việc an toàn, hiệu quả và từng bước nâng cao năng lực tổ chức, vận hành. Nhờ đó, thời gian chuyển giàn từ hai tuần trong năm đầu đã được rút ngắn xuống còn khoảng một tuần ở các chiến dịch khoan sau.

Vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa, trong bối cảnh hạ tầng công nghệ thông tin địa phương còn hạn chế, đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư và công nhân kỹ thuật đã xây dựng thành công hệ thống điều hành sản xuất, đưa giàn vào vận hành ổn định với hiệu suất trung bình trên 99,5%. Các giếng khoan được đánh giá đạt hiệu quả cao, tuổi thọ mũi khoan tốt, được nhiều nhà thầu dầu khí tại khu vực châu Phi ghi nhận. Chỉ sau một thời gian ngắn, bước sang chiến dịch khoan thứ hai, những vị trí quan trọng nhất trên giàn PV DRILLING 11 đã được giao cho các kỹ sư Việt Nam đảm trách. Đây là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, cùng sự tin tưởng từ Ban lãnh đạo và trên hết là nỗ lực học hỏi, dấn thân để khẳng định năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam trong môi trường quốc tế khắc nghiệt.

Giàn PV DRILLING 11 được xem là biểu tượng của PV Drilling tại Algeria, với nhiều thành tích, kỷ lục ấn tượng như: giàn khoan có mũi khoan khoan sâu nhất và đạt tốc độ khoan nhanh nhất; 8 năm liên tục đạt thành tích Zero LTI (không để xảy ra tai nạn gây mất thời gian lao động). Bên cạnh đó, PV DRILLING 11 đã có 17 năm phục vụ các chiến dịch khoan tại Algeria và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cuối năm 2024, giàn PV DRILLING 11 khép lại “sứ mệnh tiên phong” tại Algeria.

Từ khoan trường Algeria, một thế hệ cán bộ quản lý và kỹ sư vận hành PV Drilling đã trưởng thành. PV DRILLING 11 không chỉ hoàn thành các chiến dịch khoan an toàn, hiệu quả mà còn trở thành “trường nghề đặc biệt” đào tạo thực tiễn cho lực lượng lao động bản địa. Chính từ những ngày tháng nắng gió ấy, tôi đã tích lũy nền tảng về con người, kinh nghiệm quản lý và bản lĩnh hội nhập, sẵn sàng cho những bước tiến xa hơn trên thị trường khu vực và quốc tế trong các giai đoạn tiếp theo.

"Đến thời điểm này, chúng tôi có thể vui mừng khẳng định rằng, dự án đầu tiên “mang chuông đi đánh xứ người” của PV Drilling đã thành công - thành công - thành công. Nếu thành công đến quá dễ dàng, có lẽ mọi người sẽ xem đó là điều bình thường. Nhưng với dự án này, khi phải trải qua biết bao thăng trầm, vất vả và khó khăn, từ đầu tư, pháp lý, an ninh, khí hậu, thổ nhưỡng đến công tác khoan và cấu tạo địa chất… thì niềm hạnh phúc đạt được càng trở nên lớn lao”, Tổng Giám đốc PV Drilling Nguyễn Xuân Cường xúc động chia sẻ khi nhắc đến giàn khoan PV DRILLING 11 nhân sự kiện PVEP đón dòng dầu đầu tiên từ Dự án phát triển khai thác mỏ Bir Seba vào năm 2015.

(Trích từ Kỷ yếu 25 năm PV Drilling: Khai phá - Kiến tạo - Phát triển)