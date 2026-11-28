Khi thu nhập chạy sau giá nhà

Có một nghịch lý ngày càng rõ trên thị trường nhà ở: người lao động có thêm thu nhập, nhưng khả năng mua nhà lại không vì thế mà dễ hơn.

Giá nhà ngày càng vượt xa tốc độ tích lũy của người trẻ, khiến bài toán mua nhà trở nên khó khăn hơn. Ảnh: Tuấn Đông

Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động 9 tháng năm 2026 đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, mức thu nhập bình quân đạt 9,2 triệu đồng/tháng.

Con số này cho thấy đời sống và thu nhập của người lao động đã có cải thiện. Nhưng nếu đặt cạnh giá nhà tại các đô thị lớn, khoảng cách vẫn rất lớn.

Tại Hà Nội, một số dự án căn hộ có giá từ 55-80 triệu đồng/m², thậm chí những dự án cao cấp lên tới 150-190 triệu đồng/m². Trong khi đó, một căn hộ 50m² ở mức 60 triệu đồng/m² đã có giá khoảng 3 tỉ đồng.

Với mức thu nhập bình quân 9,1 triệu đồng/tháng, ngay cả khi một người trẻ dành dụm được một phần đáng kể thu nhập, việc tích lũy vài trăm triệu đồng để trả trước và tiếp tục gánh khoản vay hàng tỉ đồng vẫn là thử thách rất lớn.

Vấn đề vì thế không chỉ nằm ở chuyện giá nhà cao. Đó còn là khoảng cách giữa tốc độ tăng giá tài sản và khả năng tích lũy của người làm công ăn lương.

Một người trẻ có thể mất vài năm để tích lũy được vài trăm triệu đồng, trong khi chỉ cần giá một căn hộ tăng thêm vài trăm triệu đồng, toàn bộ nỗ lực tiết kiệm trước đó gần như bị xóa nhòa.

Nhà ở xã hội: Cửa đã mở nhưng chưa dễ bước vào

Nhà ở xã hội được kỳ vọng là lời giải thực tế hơn cho bài toán an cư.

Nguồn cung nhà ở xã hội được đẩy mạnh nhưng giá bán và tiến độ dự án vẫn là những rào cản lớn. Ảnh: Tuấn Đông

Theo Nghị quyết 303/NQ-CP ngày 30.9.2026, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 trên toàn quốc lên tới 899.857 căn. Riêng Hà Nội được giao 84.000 căn, TP. Hồ Chí Minh 181.257 căn.

Đây là bước tiến đáng kể về nguồn cung. Tuy nhiên, chính Chính phủ cũng thừa nhận nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động rất lớn.

Tại Hà Nội, đến tháng 7.2026, thành phố có 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn trong năm 2026.

Nhưng từ mục tiêu đến căn nhà thực tế vẫn là một khoảng cách. Nhiều dự án còn phải tháo gỡ các vấn đề về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và xây dựng.

Ngay cả khi dự án hoàn thành, giá bán cũng là câu chuyện cần nhìn thẳng.

Cuối tháng 11.2026, Hà Nội công bố giá một dự án nhà ở xã hội tại phường Dương Nội ở mức khoảng 34,27 triệu đồng/m², đã bao gồm VAT và phí bảo trì. Với diện tích 64-77m², mỗi căn có giá khoảng 2,19-2,64 tỉ đồng.

Một dự án khác tại xã Phúc Thịnh có giá khoảng 29,7 triệu đồng/m², tương ứng khoảng 1,1-2,1 tỉ đồng/căn.

Những con số này đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: nếu nhà ở xã hội cũng có giá từ gần 30 triệu đồng/m², thì mức giá nào mới thực sự phù hợp với thu nhập của người lao động đô thị?

Đủ điều kiện mua chưa có nghĩa đủ sức mua

Chính sách cũng đang có những thay đổi theo hướng mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội. Nghị định 136.2026/NĐ-CP nâng ngưỡng thu nhập đối với một số nhóm được mua nhà ở xã hội. Điều này giúp nhiều người trước đây không thuộc diện chính sách có thêm cơ hội.

Nhưng “đủ điều kiện” và “đủ khả năng” là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Đủ điều kiện tiếp cận chính sách chưa đồng nghĩa người trẻ đủ khả năng tài chính để an cư. Ảnh: Tuấn Đông

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn từng chỉ ra thực tế: một căn hộ khoảng 50m² có giá khoảng 1 tỉ đồng cũng đã vượt khả năng chi trả của nhiều công nhân, người lao động có thu nhập bình quân 6-9 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, thủ tục chứng minh thu nhập, xác nhận chưa có nhà ở và xét duyệt đối tượng vẫn là những điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ.

Đây có lẽ là điểm cần nhìn sâu hơn khi nói về giấc mơ an cư của người trẻ.

Một chính sách nhà ở hiệu quả không chỉ được đo bằng số căn hộ được khởi công hay số dự án được phê duyệt. Điều quan trọng hơn là có bao nhiêu người thực sự có thể mua hoặc thuê một căn hộ phù hợp với thu nhập mà không phải dành phần lớn cuộc đời để trả nợ.

Nếu một người trẻ phải dành 20-30 năm cho khoản vay mua nhà, phải trì hoãn việc lập gia đình, sinh con, thay đổi công việc hoặc theo đuổi những kế hoạch cá nhân vì áp lực trả nợ, thì câu chuyện lúc đó không còn đơn thuần là bất động sản.

Đó là câu chuyện về chất lượng sống và tương lai của đô thị.

Một thành phố muốn giữ chân người trẻ không chỉ cần những tòa nhà cao tầng, những đại đô thị mới hay những tuyến đường hiện đại. Thành phố ấy còn cần những căn nhà mà người mới đi làm, gia đình trẻ, công nhân, giáo viên, nhân viên văn phòng... có thể mua hoặc thuê mà không phải đánh đổi gần như toàn bộ tương lai tài chính.

Có lẽ, câu hỏi đáng đặt ra lúc này không phải là “Bao giờ người trẻ mua được nhà?”, mà là: Một đô thị cần làm gì để người trẻ có thể sống ổn định, lập gia đình và xây dựng tương lai ngay tại nơi họ đang làm việc?

Những con số đáng chú ý

Thu nhập bình quân người lao động 9 tháng.2026: 9,1 triệu đồng/tháng.

Chỉ tiêu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cả nước giai đoạn 2026-2030: 899.857 căn.

Chỉ tiêu của Hà Nội giai đoạn 2026-2030: 84.000 căn.

Chỉ tiêu của TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030: 181.257 căn.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Một dự án nhà ở xã hội tại phường Dương Nội có giá khoảng 34,27 triệu đồng/m², căn hộ 64-77m² có giá khoảng 2,19-2,64 tỉ đồng.