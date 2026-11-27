Giá xuất khẩu giảm, doanh nghiệp gạo kinh doanh ra sao trong quý III/2026?
Kết quả kinh doanh quý III/2026 của 12 doanh nghiệp gạo cho thấy sự phân hóa rõ nét trong bối cảnh xuất khẩu suy giảm. Tổng doanh thu các doanh nghiệp đạt 15.207 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, trong khi lãi ròng tăng 19%, lên 310 tỷ đồng.
Tổng công ty Lương thực Miền Nam (VSF) dẫn đầu về doanh thu với 4.583 tỷ đồng, tăng 20%. PAN Group ghi nhận doanh thu giảm 21%, còn 4.058 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn tăng 25%, đạt gần 196 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Lương thực A An (AAN) tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt đạt 1.223 tỷ đồng và gần 22 tỷ đồng. Ngược lại, Vinaseed giảm 45% lãi ròng, còn HKB lỗ 15 tỷ đồng.
Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn/gia-xuat-khau-giam-doanh-nghiep-gao-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-iii2026.html