Tổng công ty Lương thực Miền Nam (VSF) dẫn đầu về doanh thu với 4.583 tỷ đồng, tăng 20%. PAN Group ghi nhận doanh thu giảm 21%, còn 4.058 tỷ đồng nhưng lãi ròng vẫn tăng 25%, đạt gần 196 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Lương thực A An (AAN) tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận, lần lượt đạt 1.223 tỷ đồng và gần 22 tỷ đồng. Ngược lại, Vinaseed giảm 45% lãi ròng, còn HKB lỗ 15 tỷ đồng.