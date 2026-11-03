Giá xe VinFast VF 3 Eco và Plus tháng 11/2026: niêm yết 285–296 triệu đồng, lăn bánh từ 287 triệu

VinFast VF 3 hiện có hai phiên bản là Eco và Plus, với giá niêm yết lần lượt 285 triệu đồng và 296 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính tháng 11/2026 dao động từ 287 đến 312 triệu đồng tùy khu vực. Đây là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đầu tiên của thương hiệu Việt, có tầm hoạt động 210 km và 4 chỗ ngồi.

Ngày 8/5/2024, tại Hội nghị Nhà phân phối Ô tô điện VinFast toàn quốc 2024 ở Hà Nội, VinFast công bố giá VF 3 và bắt đầu nhận đặt cọc. Sau 66 giờ, hãng ghi nhận 27.649 đơn đăng ký. Kích thước nhỏ gọn, giá dễ tiếp cận và khoảng sáng gầm cao khiến mẫu xe được kỳ vọng ăn khách, tương tự VinFast Fadil trước đây.

VF 3 có 9 tùy chọn màu. Nhóm màu cơ bản gồm Trắng, Đỏ, Xanh Dương Đậm và Xám. Nhóm màu nâng cao gồm Vàng, Hồng Tím, Xanh Lá Nhạt, Xanh Dương Nhạt và Hồng Phấn. Các đối thủ được nhắc đến gồm Wuling Hongguang Mini EV, Baojun Yep và Suzuki Hustler.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của VinFast VF 3, cập nhật tháng 11/2026.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Về chính sách, VinFast dừng cho thuê pin ô tô và xe máy điện từ ngày 1/3/2025. Với khách hàng đang sở hữu ô tô điện kèm pin, hãng gia hạn thêm 6 tháng chính sách miễn phí sạc pin, đến hết ngày 30/06/2027.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP ban hành ngày 1/3, Chính phủ kéo dài thêm 2 năm thời gian miễn toàn bộ phí trước bạ với xe điện chạy pin, đến 28/2/2027.

Thiết kế vuông vức, đậm chất địa hình

VF 3 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm và khoảng sáng gầm 191 mm. So với Wuling Mini EV (2.920 x 1.493 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 1.940 mm), VF 3 lớn hơn ở mọi thông số. Tuy vậy, xe vẫn nhỏ hơn hatchback chạy xăng cỡ A KIA Morning (3.595 x 1.595 x 1.495 mm, chiều dài cơ sở 2.400 mm).

Đầu xe có thanh nẹp mạ crôm vươn sang hai bên, tạo hình cánh chim ôm logo thương hiệu ở trung tâm. Hệ thống đèn trước được chia đôi bởi thanh nẹp này.

Thân xe nổi bật với bộ mâm 5 chấu sơn đen bóng 16 inch, lớn hơn một số mẫu ở phân khúc trên. Vòm bánh xe màu đen, nổi khối, gương chiếu hậu vuông vức bằng nhựa sơn đen bóng. Nóc xe có màu đối lập với thân, tạo vẻ trẻ trung.

Ở đuôi xe, điểm nhấn là dải kim loại tạo hình chữ V cách điệu. Cản sau và khu vực quanh biển số đều sơn đen.

Cabin tối giản, màn hình 10 inch làm trung tâm

Khoang nội thất theo hướng tối giản nhưng vẫn có nét cá tính, thể hiện qua cửa gió điều hòa dạng hình học hai bên bảng táp-lô và vô-lăng 2 chấu D-cut. Màn hình trung tâm 10 inch là nơi điều khiển các tính năng trên xe, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Xe có 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi. Ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế sau gập được, giúp thể tích khoang hành lý tăng từ 36 lít lên 285 lít.

Các trang bị khác gồm cần số điện tử sau vô-lăng, điều hòa chỉnh cơ 1 vùng, 1 cổng USB Type A cho hàng ghế sau, 2 loa và gương chiếu hậu trong 2 chế độ ngày/đêm.

Dù có giá thấp, VF 3 vẫn có một số tính năng thông minh: đồng bộ và quản lý tài khoản, chế độ cắm trại, tìm kiếm địa điểm và dẫn đường, định vị xe từ xa, đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại, cập nhật phần mềm, nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi, quản lý gói cước thuê pin tr