Giá xe Toyota Vios 2026 tháng 11/2026: niêm yết 458–545 triệu đồng, lăn bánh từ 506 triệu đồng

Toyota Vios 2026 là bản nâng cấp nhẹ của mẫu sedan hạng B, chưa phải thế hệ mới hoàn toàn, với giá niêm yết từ 458 triệu đồng (bản 1.5E MT) đến 545 triệu đồng (bản 1.5G CVT). Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, giá lăn bánh tạm tính dao động từ 506 đến 626 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực đăng ký.

Xe vẫn giữ thiết kế trung tính quen thuộc, đồng thời được bổ sung và nâng cấp một số trang bị ngoại thất, nội thất và tính năng an toàn.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Dưới đây là mức giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của các phiên bản Toyota Vios (đơn vị: triệu đồng).

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị của từng xe.

Danh mục phiên bản được tinh gọn

So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2026 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn lại các bản 3 túi khí. Giá hai phiên bản này giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT giữ nguyên, không tăng giá, còn bản G-RS vốn kén khách đã ngừng phân phối.

Xe được lắp ráp tại Việt Nam, có 6 màu ngoại thất gồm be, đen, xám, đỏ, bạc và trắng. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp gồm Hyundai Accent, Honda City, Mazda2, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera.

Đầu xe thay đổi, mâm mang họa tiết mới

Khu vực đầu xe nhận nhiều tinh chỉnh nhất. Lưới tản nhiệt hình thang được loại bỏ, thay bằng chi tiết nối liền nắp ca-pô và mở rộng sang hai bên. Cản trước được thiết kế lại và sơn đen, mang đến diện mạo mới cho mẫu sedan hạng B.

Đèn pha LED trở thành trang bị tiêu chuẩn. Mâm vẫn có kích thước 15 inch nhưng họa tiết bên trong được thay đổi, trông khỏe khoắn và thể thao hơn. Phía đuôi xe, thay đổi nằm ở cản sau, trong khi đèn hậu không khác biệt so với bản cũ.

Khoang cabin: màn hình giải trí và cụm đồng hồ được nâng cấp

Khoang cabin có vô lăng 3 chấu, hàng ghế sau gập lưng 60:40 để mở rộng khoang hành lý và điều hòa tự động. Cụm đồng hồ Analog được thay bằng đồng hồ Optitron hiện đại hơn trên bản E CVT, còn bản G có thêm màn hình TFT 4,2 inch. Màn hình giải trí là loại cảm ứng 7 inch trên hai bản E và 9 inch trên bản G.

Hệ thống giải trí chuyển từ đầu CD sang DVD kết hợp