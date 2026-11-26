Toyota Fortuner tháng 11/2026 có giá niêm yết từ 1,055 tỷ đồng (bản 2.4 AT 4x2) đến 1,395 tỷ đồng (bản xăng 2.7 AT 4x4). Dòng SUV cỡ trung 7 chỗ này có 6 phiên bản, gồm 3 bản dầu và 3 bản xăng, dùng hệ dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu.

Fortuner dùng chung nền tảng khung gầm với Toyota Hilux, có 3 hàng ghế. Bản nâng cấp ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5/2022 để cạnh tranh với Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento hay Isuzu mu-X.

Phiên bản mới từ 2/2024: bỏ số sàn, giảm giá, thêm màu nóc đen

Ngày 2/1/2024, Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner mới. Xe được lược bỏ bản số sàn, mức giá giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với phiên bản cũ.

Thiết kế được giữ nguyên, nhưng hai bản Legender có thêm tùy chọn màu ngoại thất nóc đen thể thao: trắng ngọc trai nóc đen và nâu đồng nóc đen. Bên cạnh đó là 4 màu như bản cũ gồm bạc, đen, nâu đồng và trắng ngọc trai (màu trắng ngọc trai đắt hơn 8 triệu đồng).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Giá lăn bánh tạm tính chênh nhau giữa ba nhóm địa bàn: Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh, thành phố khác. Tại thời điểm cập nhật, nguồn tin chưa ghi nhận ưu đãi áp dụng cho các phiên bản.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật: cùng kích thước, khác động cơ và dẫn động

Mọi phiên bản có chung kích thước dài x rộng x cao là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm, khoảng sáng gầm 279 mm và bình nhiên liệu 80 lít. Hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng; treo sau phụ thuộc, liên kết 4 điểm. Trợ lực lái là loại thủy lực biến thiên theo tốc độ.

Ngoại thất cứng cáp với đèn full-LED

Fortuner mới có các góc cạnh sắc nét hơn. Đầu xe có lưới tản nhiệt hình sóng lượn, cùng hệ thống chiếu sáng full-LED cho đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu.

Tất cả phiên bản đều có cụm đèn điều khiển tự động, tự cân bằng góc chiếu và chế độ đèn chờ dẫn đường. Riêng đèn sương mù phía sau chỉ có trên hai bản Legender.

Thân xe có các đường gân dập nổi, nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn. Mâm đúc phối hai tông màu đen - bạc, kích thước 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, chỉnh điện và tích hợp đèn báo rẽ LED. Xe còn có gạt mưa trước sau, sấy kính sau, thanh cản và chắn bùn trước sau.

Cabin 7 chỗ, ghế chỉnh điện 8 hướng

Khoang cabin rộng rãi với vô lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế bọc da, ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Điều hòa tự động 2 vùng.

Tất cả phiên bản đều có ghế ngồi thể thao. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ ba ngả lưng ghế, gập 50:50 sang hai bên. Các vị trí phía sau được làm mát qua cửa gió sau và hộp làm mát.

Hai bản Legender nâng màn hình giải trí lên 9 inch, thay vì 8 inch như phiên bản cũ. Hai bản này còn có thêm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, thay cho kết nối bằng cáp trước đây.

Ba tùy chọn động cơ, dầu đạt chuẩn Euro 5

Fortuner 2026 có 3 động cơ:

Diesel 2.4L: 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Xăng 2.7L: 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Diesel 2.8L: 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 500 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Động cơ dầu đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, trong khi phiên bản cũ chỉ đạt Euro 4. Tất cả phiên bản dùng hộp số tự động và có chế độ lái.

Gói an toàn: thêm Toyota Safety Sense trên bản 2.8L

Fortuner 2026 trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi động ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và cân bằng điện tử (VSC).

Các phiên bản 2.8L có thêm gói Toyota Safety Sense, gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và điều khiển hành trình chủ động.

Điểm mạnh và hạn chế của Fortuner

Theo đánh giá trong nguồn, ưu điểm của Fortuner gồm thiết kế bền dáng, hệ thống chiếu sáng LED hoàn toàn, nội thất rộng rãi và tiện nghi, động cơ mạnh thuộc nhóm hàng đầu phân khúc. Chi phí vận hành ở mức bình dân và phụ tùng thay thế dễ kiếm.

Về hạn chế, động cơ được nhận xét là hơi ì và gây tiếng ồn lớn. Gầm xe cao nên thân xe khá chòng chành, và có nguy cơ lật khi xảy ra va chạm.

Nhìn chung, Fortuner có dải giá rộng từ 1,055 đến 1,395 tỷ đồng, cùng nhiều lựa chọn động cơ và dẫn động. Người mua nên chú ý sự khác biệt về màn hình, đèn sương mù sau và gói Toyota Safety Sense giữa các phiên bản.