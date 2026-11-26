Toyota Fortuner tháng 11/2026 có 6 phiên bản, giá niêm yết từ 1,055 tỷ đồng (bản 2,4 AT 4x2 máy dầu) đến 1,395 tỷ đồng (bản 2,7 AT 4x4 máy xăng). Đây là mẫu SUV cỡ trung 7 chỗ, dùng chung nền tảng khung gầm với Toyota Hilux, có hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu bán thời gian tùy phiên bản.

Bản nâng cấp của Fortuner ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5/2022 với nhiều trang bị tiện nghi và an toàn mới, nhằm cạnh tranh với Ford Everest, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento hay Isuzu mu-X.

Ngày 2/1/2024, Toyota Việt Nam giới thiệu Fortuner mới. Xe được lược bỏ bản số sàn, giá giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với phiên bản cũ. Thiết kế giữ nguyên, nhưng có thêm tùy chọn nóc đen thể thao với hai màu trắng ngọc trai nóc đen và nâu đồng nóc đen cho hai bản Legender. Bên cạnh đó là 4 màu như bản cũ gồm bạc, đen, nâu đồng và trắng ngọc trai (màu này đắt hơn 8 triệu đồng/xe).

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức giá thấp nhất thuộc về bản diesel 2,4 AT 4x2, trong khi bản xăng 2,7 AT 4x4 là phiên bản đắt nhất. Chi phí lăn bánh tạm tính chênh nhau tùy địa phương, hiện chưa có chương trình ưu đãi nào được ghi nhận.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị của từng xe.

Thông số kỹ thuật: 3 khối động cơ, 5 cấu hình

Các phiên bản Fortuner dùng chung kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.795 x 1.855 x 1.835 mm, chiều dài cơ sở 2.745 mm và khoảng sáng gầm 279 mm. Góc thoát trước/sau lần lượt là 29/25 độ, bán kính vòng quay tối thiểu 5,8 m, bình nhiên liệu dung tích 80 lít. Cả 5 cấu hình đều có hộp số tự động và chế độ lái.

Về khung gầm, hệ thống treo trước độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng; treo sau phụ thuộc, liên kết 4 điểm. Trợ lực lái là loại thủy lực biến thiên theo tốc độ. Xe dùng phanh đĩa tản nhiệt phía trước, phanh đĩa phía sau và mâm đúc.

Ngoại thất cứng cáp với hệ thống đèn LED toàn phần

Fortuner mới được tạo hình cứng cáp hơn với các góc cạnh sắc nét. Đầu xe có lưới tản nhiệt hình sóng lượn, cùng hệ thống chiếu sáng full-LED cho đèn pha, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu.

Mọi phiên bản đều có cụm đèn điều khiển tự động, tự cân bằng góc chiếu và chế độ đèn chờ dẫn đường. Đèn sương mù phía sau là điểm khác biệt, chỉ xuất hiện trên các bản Legender.

Thân xe có những đường gân dập nổi nhấn mạnh vẻ khỏe khoắn. Mâm phối hai tông màu đen và bạc, kích thước 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu đồng màu thân xe, chỉnh điện, gập được và tích hợp đèn báo rẽ LED.

Ngoài ra, xe còn có gạt mưa trước và sau, sấy kính sau, thanh cản và chắn bùn ở cả trước lẫn sau.

Cabin 7 chỗ với ghế chỉnh điện và điều hòa 2 vùng

Khoang cabin của Fortuner khá rộng rãi. Vô lăng 3 chấu bọc da, ốp gỗ mạ bạc, chỉnh tay 4 hướng, tích hợp nút điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế bọc da, ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện 8 hướng, đi cùng điều hòa tự động 2 vùng.

Tất cả phiên bản đều có ghế ngồi thể thao. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 một chạm, chỉnh cơ 4 hướng. Hàng ghế thứ ba ngả lưng ghế, gập 50:50 sang hai bên và có tựa tay. Các vị trí phía sau được làm mát nhờ cửa gió riêng, xe còn có thêm hộp làm mát.

Ở khoang giải trí, hai bản Legender 2,4 AT và 2,8 AT dùng màn hình 9 inch, thay cho loại 8 inch trước đây. Hai bản này bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, thay vì phải dùng cáp như trước.

Ba tùy chọn động cơ, đạt chuẩn khí thải Euro 5

Fortuner có 3 khối động cơ để khách hàng lựa chọn:

Diesel 2,4L: công suất 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Xăng 2,7L: công suất 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Diesel 2,8L: công suất 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn 500 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Động cơ dầu của Fortuner hiện đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, trong khi phiên bản cũ chỉ đạt Euro 4. Theo bảng thông số, bản diesel 2,4L có mức tiêu thụ kết hợp 7,63 lít/100 km (bản tiêu chuẩn), thấp hơn đáng kể so với 11,2 lít/100 km của bản xăng 2,7L 4x2.

Gói an toàn: từ cân bằng điện tử đến Toyota Safety Sense

Xe có hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), kiểm soát lực kéo (TRC) và cân bằng điện tử (VSC). Riêng bản 2,8L được bổ sung gói Toyota Safety Sense gồm cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm và điều khiển hành trình chủ động.

Đánh giá: mạnh mẽ, tiện nghi nhưng còn hạn chế khi vận hành

Theo đánh giá trong nguồn tin, Fortuner có thiết kế đẹp, bền dáng, hệ thống chiếu sáng LED hoàn toàn và nội thất rộng rãi, tiện nghi. Động cơ được nhận định mạnh mẽ hàng đầu phân khúc, chi phí vận hành ở mức bình dân và phụ tùng thay thế dễ kiếm.

Ở chiều ngược lại, động cơ bị đánh giá hơi ì và gây tiếng ồn lớn. Gầm xe cao khiến thân xe khá chòng chành, và được nhận định là dễ bị lật khi xảy ra va chạm.

Nhìn chung, Fortuner phù hợp với người dùng cần SUV 7 chỗ bền bỉ, nhiều lựa chọn động cơ. Khách hàng có thể chọn từ bản diesel 2,4 AT 4x2 giá 1,055 tỷ đồng đến bản xăng 2,7 AT 4x4 giá 1,395 tỷ đồng, tùy nhu cầu sử dụng và ngân sách.