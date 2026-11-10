Giá xe Toyota Corolla Altis tháng 11/2026: Bản 1.8 G từ 725 triệu, 1.8 HEV 878 triệu đồng

Toyota Corolla Altis trong tháng 11/2026 có 3 phiên bản là 1.8 G, 1.8 V và 1.8 HEV, với giá niêm yết lần lượt 725 triệu, 780 triệu và 878 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 799 triệu đến 999 triệu đồng tùy khu vực đăng ký. Xe tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng C.

Điểm nhấn của dòng xe này là nền tảng khung gầm TNGA, gói an toàn Toyota Safety Sense 2.0 (TSS2) và tùy chọn hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Đối thủ trực tiếp gồm Honda Civic, KIA K3, Mazda3, Hyundai Elantra và Chevrolet Cruze.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Mức chênh giữa bản 1.8 G và 1.8 V là 55 triệu đồng, trong khi bản hybrid 1.8 HEV cao hơn bản 1.8 V thêm 98 triệu đồng. Giá lăn bánh dưới đây chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Xe có 5 tùy chọn màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đỏ, Xám, Bạc và Đen, cùng 2 màu nội thất Đen và Be. Riêng màu Trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng/xe.

Hơn nửa thế kỷ phát triển và cú lột xác thế hệ thứ 12

Toyota Corolla Altis ra mắt lần đầu năm 1966 tại Nhật Bản. Hiện mẫu xe được sản xuất ở 16 nước và có mặt tại hơn 154 quốc gia.

Tại Việt Nam, tháng 10/2018 xe được bổ sung một số trang bị tiện nghi, an toàn và thêm màu trắng ngọc trai. Tháng 3/2022, thế hệ thứ 12 ra mắt với thay đổi toàn diện từ khung gầm, thiết kế đến trang bị, lần đầu có động cơ hybrid và gói TSS2. Ngày 4/10/2023, xe nhận thêm đợt nâng cấp nhẹ với nhiều công nghệ mới.

Thiết kế TNGA vuông vắn, trẻ trung hơn thế hệ cũ

Corolla Altis thế hệ mới được phát triển trên nền tảng Toyota New Global Architecture (TNGA). Ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, vuông vắn khiến xe trẻ trung hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt mở rộng, sơn đen và đặt thấp hơn đời cũ. Cụm đèn pha LED có tạo hình chữ J, đèn sương mù liền mạch với lưới tản nhiệt, các chi tiết mạ crom làm tổng thể thêm sang trọng.

Bản 1.8 G dùng mâm 16 inch (lốp 205/55 R16), trong khi hai bản 1.8 V và 1.8 HEV dùng mâm 17 inch (lốp 225/45 R17). Theo bảng thông số, gương chiếu hậu của hai bản này chỉnh điện và gập tự động. Tay nắm cửa và viền cửa sổ trên sáng bóng tạo điểm nhấn cho thân xe.

Ở đuôi xe, cụm đèn hậu LED có đường nét thanh mảnh, kết nối với nhau bằng dải crom. Cản sau mô phỏng hình chữ C ở hai bên, tương tự cản trước.

Thông số kỹ thuật theo từng phiên bản