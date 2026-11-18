New Mazda CX-8 được THACO phân phối tại Việt Nam với 4 tùy chọn 7 chỗ, giá niêm yết từ 0,899 tỷ đồng đến 1,149 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính từ 0,991 tỷ đồng (bản Luxury tại tỉnh, thành phố khác) đến 1,309 tỷ đồng (bản Signature AWD tại Hà Nội). Tất cả phiên bản dùng động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L công suất 188 mã lực, hộp số tự động 6 cấp.

CX-8 là mẫu crossover/SUV hạng trung, ra mắt lần đầu ngày 14/9/2017 tại Nhật Bản. Xe được giới thiệu tại Đông Nam Á từ tháng 2/2019 và có mặt ở Việt Nam khoảng 4 tháng sau đó. Ngày 7/5/2022, THACO giới thiệu CX-8 mới với phiên bản 6 chỗ có hàng ghế thương gia. Ngày 5/12/2024, New Mazda CX-8 ra mắt thị trường Việt Nam với giá khởi điểm tăng nhẹ, một số thay đổi ở ngoại thất và trang bị, tiếp tục lắp ráp trong nước.

Xe được phát triển trên nền tảng CX-9 nên có kích thước lớn nhất phân khúc, dù kiểu dáng bên ngoài không quá khác biệt so với CX-5. Đối thủ trong phân khúc SUV 7 chỗ gồm Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe và Ford Everest.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh: Từ 0,899 tỷ đồng cho bản Luxury

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của New Mazda CX-8 trong tháng 11/2026. Nguồn tin chưa nêu mức ưu đãi cụ thể cho từng phiên bản.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị của từng xe.

Thông số kỹ thuật: Cùng một động cơ, khác biệt ở dẫn động và trang bị

Cả ba bản Luxury, Premium và Signature AWD có chung kích thước, chiều dài cơ sở và cấu hình động cơ. Khác biệt chính nằm ở hệ dẫn động (bản Signature AWD dùng dẫn động bốn bánh), trọng lượng, dung tích bình nhiên liệu và gói an toàn.

Ngoại thất: Nâng cấp nhẹ, giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc

New Mazda CX-8 là bản nâng cấp nhẹ nên ngoại hình thay đổi không nhiều so với bản tiền nhiệm. Cụm lưới tản nhiệt bóng bẩy hơn, kết hợp viền crom “Signature Wings” làm nổi bật logo thương hiệu ở trung tâm. Cụm đèn pha kế thừa dải đèn LED ban ngày tương tự Mazda CX-5 mới.

Thân xe mang dáng vẻ thể thao, hiện đại nhờ cột D kéo dài về phía sau. Ốp vòm bánh xe nay đồng màu thân xe thay vì màu đen nhám như bản cũ. Xe dùng mâm hợp kim 19 inch 10 chấu đơn theo ngôn ngữ Goshintai kiểu mới, sơn công nghệ Hyper Silver. Gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, tích hợp đèn báo rẽ, viền cửa sổ mạ crom.

Phần đuôi xe thiết kế đối xứng, tạo cảm giác bề thế và vững chãi. Điểm nhấn là cặp đèn hậu nối liền bằng thanh crom, cùng thanh nẹp cản sau và viền ống xả mạ crom.

Cabin da Nappa nâu đỏ và hàng ghế thứ ba rộng rãi

Nội thất không thay đổi nhiều. Do bản Premium AWD 6 chỗ bị loại bỏ, toàn bộ phiên bản CX-8 mới đều có cấu hình 7 chỗ. Điểm nhấn là ghế bọc da Nappa màu nâu đỏ Chroma Brown, kết hợp các chi tiết ốp gỗ tự nhiên được hoàn thiện tỉ mỉ.

Hàng ghế thứ hai rộng rãi, gập 60:40 khi cần mở rộng khoang hành lý, và thiết kế ghế giúp việc ra vào hàng ghế cuối dễ dàng. Hàng ghế thứ ba được đánh giá có khoảng để chân lớn nhất phân khúc, kèm chiều cao đệm ghế hợp lý để thoải mái trên chặng dài.

Hàng ghế trước có chỉnh điện, sưởi, nhớ vị trí ghế lái như mô hình cũ. Phiên bản mới bổ sung tính năng bơm lưng ghế, giúp đệm ghế ôm sát người và giữ cơ thể ổn định khi vào cua. Khoang hành lý mở rộng từ 209 lít lên 742 lít khi gập phẳng hàng ghế thứ ba.

Khoang lái theo triết lý “Less is more” của người Nhật, với màn hình trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto, hệ thống âm thanh 10 loa Bose. Vô-lăng bọc da có sưởi, tích hợp nhiều phím chức năng. Phía sau vô-lăng là màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch, trong khi màn hình HUD màu hiển thị tốc độ trên kính lái.

Theo nguồn tin, đây là mẫu duy nhất trong nhóm SUV 7 chỗ hạng trung tại Việt Nam có điều hòa tự động 3 vùng độc lập với chế độ làm mát nhanh. Xe còn có cửa sổ trời, cốp đóng mở điện và mở cốp rảnh tay.

SkyActiv-G 2.5L cùng công nghệ GVC Plus

Sức mạnh đến từ khối động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L, công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 252 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp. Hệ dẫn động là cầu trước (FWD) ở bản Luxury, Premium và dẫn động bốn bánh (AWD) ở bản Signature.

Lần đầu tiên, CX-8 được trang bị công nghệ kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), cùng tính năng hỗ trợ lực bám địa hình Off-road Traction Assist. Theo nguồn tin, hai trang bị này giúp xe vận hành êm ái và dễ vượt địa hình khó như bùn lầy.

Gói i-Activsense từ bản Premium

Từ bản Premium, xe có tiêu chuẩn gói an toàn chủ động i-Activsense. Gói này gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm và đèn pha thích ứng. Bản Premium trở lên còn có camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và hệ thống nhắc nhở người lái tập trung.

Gói này được nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc và khi kẹt xe (Cruising & Traffic Support). Ngoài ra, tất cả phiên bản có thêm cảm biến áp suất lốp mới. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm ABS, EBD, DSC, 6 túi khí theo bảng thông số, camera lùi, cảm biến trước và sau.

Nhận định: Rộng rãi, nhiều tiện nghi nhưng thiếu lẫy chuyển số

Điểm mạnh của New Mazda CX-8 là ngoại thất đẹp, sang trọng, nội thất rộng rãi, cao cấp với nhiều tiện nghi hiện đại, cùng động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu. Ở chiều ngược lại, xe tăng tốc chậm ở dải tốc độ cao và không có lẫy chuyển số trên vô-lăng.

Với mức giá từ 0,899 tỷ đồng, CX-8 cạnh tranh trực tiếp ở nhóm SUV 7 chỗ hạng trung. Người mua nên tham khảo thêm khuyến mại tại đại lý, vì giá lăn bánh thực tế phụ thuộc khu vực và trang bị từng xe.