Giá xe MG HS giảm kỷ lục tại đại lý, xuống dưới 500 triệu đồng

Nhằm xả nốt lượng hàng tồn kho, một đại lý tại khu vực Hà Nội hiện đang chào bán phiên bản tiêu chuẩn MG HS DEL với mức giá chỉ 485 triệu đồng, thấp hơn đến 214 triệu đồng so với giá niêm yết.

Đối với phiên bản cao cấp MG HS LUX, một số đại lý cũng đang chào bán với mức giá bán lẻ ưu đãi khoảng 515 - 550 triệu đồng. Như vậy, mức giảm giá nhiều nhất là 234 triệu đồng tuỳ từng đại lý.

MG HS đang được một số đại lý giảm giá kỷ lục hơn 200 triệu đồng - Ảnh: Đại lý

Phiên bản HS DEL hiện đang được MG Việt Nam niêm yết với mức giá bán lẻ khuyến nghị 699 triệu đồng, phiên bản HS LUX có giá 749 triệu đồng. Mặc dù vậy, các mức giảm giá kỷ lục nêu trên chỉ dành cho những xe sản xuất năm 2024 còn tồn kho.

Sau ưu đãi, giá bán lẻ thực tế của MG HS hiện rẻ hơn hầu hết các mẫu gầm cao cỡ B ở phân khúc dưới, thậm chí ngang với các mẫu xe cỡ A như Hyundai Venue, Kia Sonet và Toyota Raize.

Mẫu xe MG HS cạnh tranh ở phân khúc ô tô gầm cao cỡ C - Ảnh: Đại lý

Chẳng hạn, mẫu xe Kia Sonet hiện đang có giá bán lẻ từ 450 - 609 triệu đồng, Hyundai Venue có giá từ 499 - 539 triệu đồng và Toyota Raize từ 510 - 522 triệu đồng.

Đây là đợt giảm giá kỷ lục của MG HS kể từ khi chính thức ra mắt thị trường ô tô Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 11/2020. Động thái này của các đại lý được thực hiện nhằm giải phóng nốt lượng xe sản xuất cũ 2024, chuẩn bị cho thế hệ mới MG HS 2026 nhiều khả năng sẽ chính thức ra mắt vào đầu quý 3 năm nay.

Thiết kế khoang lái MG HS đời 2024 - Ảnh: Đại lý

MG HS cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ C, nơi đang có một số “tên tuổi” như Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Kia Sportage.

Mẫu xe đang bán trên thị trường thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) ra mắt hồi đầu năm 2024. Ngoại thất xe trang bị cụm đèn LED phía trước thiết kế mới, lưới tản nhiệt kích thước lớn. Xe sử dụng bộ vành hợp kim 5 chấu 18 inch 2 tông màu.

Nội thất trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng. Hệ thống giải trí dùng dàn âm thanh Bose, ghế ngồi phong cách thể thao, điều hòa tự động 2 vùng độc lập và cửa sổ trời toàn cảnh.

Không gian hàng ghế thứ hai của MG HS - Ảnh: Đại lý

Về vận hành, MG HS sử dụng động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, công suất cực đại 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp ướt cùng hệ dẫn động cầu trước.

Các trang bị an toàn trên mẫu xe Trung Quốc có camera 360 độ, cảm biến lùi, đèn chiếu sáng tự động, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD) và 6 túi khí.

Riêng phiên bản cao cấp MG HS LUX sở hữu gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS với các tính năng đáng chú ý như điều khiển hành trình tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cảnh báo điểm mù và cảnh báo mở cửa an toàn…