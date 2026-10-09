Giá xe Mazda2 sedan và hatchback tháng 10/2026 mới nhất

Mazda2 là tiêu biểu của thương hiệu Nhật Bản trong phân khúc xe đô thị hạng B, ra mắt lần đầu tiên năm 1996 và hiện tại phát triển ở thế hệ thứ 4. Mazda2 gia nhập thị trường Việt Nam lần đầu vào tháng 11/2011.

Mazda2 2026 gây ấn tượng với nền tảng kiến trúc SkyActiv mới (SkyActiv-Vehicle Architecture), tối ưu hóa cấu trúc thân xe, hệ thống khung gầm cùng dàn lốp giúp mang lại cảm giác điều khiển linh hoạt và độ ổn định cao.

Tại thị trường Việt Nam, Mazda2 được Thaco nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối với hai biến thể là sedan và hatchback. Xe có 7 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm: trắng, đen, bạc, nâu, xanh ngọc, xám Xanh, và đỏ, đi kèm 3 tùy chọn về màu nội thất, gồm: Xám xanh trên bản Luxury và Premium, Đen cho bản Standard và Nâu trên bản Deluxe.

Mazda2 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. (Ảnh: Mazdamotors)

Mazda2 sử dụng ngôn ngữ thiết kế KODO - Soul of Motion đặc trưng. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Khoảng sáng gầm xe 140 mm kết hợp bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,7 m, cho phép Mazda2 xoay xở linh hoạt trên các tuyến phố đông đúc.

Hệ thống chiếu sáng trên Mazda2 trang bị đèn LED tiêu chuẩn tích hợp tính năng tự động cân bằng góc chiếu, riêng bản cao cấp sở hữu đèn pha thích ứng ALH.

(Ảnh: Mazdamotors)

Khu vực thân xe sử dụng bộ mâm hợp kim 5 chấu kép hiện đại thay cho họa tiết cánh hoa trước đây. Bản sedan có 2 tùy chọn kích thước mâm 15 inch hoặc 16 inch, trong khi cấu hình hatchback Sport dùng mâm 16 inch cố định.

Bên trong khoang cabin mang phong cách tối giản. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp phím điều khiển đa chức năng. Bảng táp-lô được bố trí màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch. Đáng chú ý, tính năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay làm trang bị tiêu chuẩn cho tất cả phiên bản.

(Ảnh: Mazdamotors)

Cung cấp sức mạnh cho Mazda2 là khối động cơ xăng Skyactiv-G dung tích 1.496 cc với công nghệ phun nhiên liệu trực tiếp, sản sinh công suất 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số đi kèm là tự động 6 cấp, tích hợp thêm chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô lăng.

Ngoài các tính năng nền tảng, phiên bản cao cấp nhất của 2 biến thể Sedan và Sport đều được trang bị gói an toàn chủ động thông minh “i-Activsense” với những trang bị an toàn cao cấp nhất phân khúc như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo chệch làn đường, lưu ý người lái nghỉ ngơi.

Bảng giá xe Mazda2 tháng 10/2026 mới nhất

Ở phân khúc hạng B, Mazda2 tham gia cuộc chiến giành thị phần cùng nhiều đối thủ như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Kia Soluto, Mitsubishi Attrage, Suzuki Ciaz,...

Trong tháng 10/2026, giá xe Mazda2 dao động từ 418 triệu đồng cho bản sedan tiêu chuẩn đến 544 triệu đồng cho bản hatchback cao cấp nhất.

*Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.