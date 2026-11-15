Giá xe máy điện Yamaha NEO's tháng 11/2026: Đại lý giảm 1,9 triệu đồng

Đây cũng là dòng xe điện hướng đến nhóm khách hàng đô thị, đặc biệt là những người có nhu cầu di chuyển hằng ngày và ưu tiên sự tiện lợi, tiết kiệm.

Sau đợt điều chỉnh giá vào tháng 6/2026, Yamaha NEO's đã có mức giá dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Không chỉ vậy, giá bán thực tế tại các đại lý hiện còn được ưu đãi khá tốt. Theo khảo sát, phần lớn đại lý đang phân phối mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1-2 triệu đồng.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện Yamaha NEO's cập nhật tháng 11/2026:

Lưu ý: Mức giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy theo từng đại lý, khu vực và chính sách ưu đãi tại thời điểm mua xe.

Bên cạnh mức giá bán hấp dẫn, khách hàng mua Yamaha NEO's trong năm 2026 còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ từ hãng như miễn phí đổi pin, miễn phí mượn pin cùng các đặc quyền dịch vụ khác trong thời hạn một năm.

Những ưu đãi này góp phần giảm đáng kể chi phí sử dụng xe, đặc biệt là chính sách đổi pin miễn phí. Thay vì phải chờ đợi trong quá trình sạc, người dùng có thể chủ động đổi pin tại các trạm đổi pin, qua đó tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn khi cần di chuyển trên những hành trình dài.

Về khả năng vận hành, Yamaha NEO's được trang bị một pin theo xe, cho phạm vi di chuyển khoảng 60 km sau mỗi lần sạc. Trong trường hợp có nhu cầu đi lại nhiều hơn, khách hàng có thể trang bị thêm pin thứ hai để tăng gấp đôi quãng đường vận hành. Thiết kế pin có thể tháo lắp linh hoạt cũng giúp người dùng thuận tiện hơn trong quá trình sạc hoặc thay pin.

Xe sử dụng động cơ điện có công suất tối đa 2,3 kW, tốc độ được giới hạn ở mức 49 km/h. Với đặc điểm vận hành này, người điều khiển từ đủ 16 tuổi có thể sử dụng xe mà không cần giấy phép lái xe theo quy định hiện hành. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Yamaha NEO's trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với học sinh cấp ba và những khách hàng có nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Ngoài khả năng vận hành, Yamaha NEO's còn sở hữu danh sách trang bị khá hiện đại trong phân khúc xe máy điện phổ thông. Một số tiện ích đáng chú ý gồm hệ thống chiếu sáng LED, cụm đồng hồ kỹ thuật số có khả năng kết nối với smartphone và chìa khóa thông minh. Những trang bị này không chỉ tăng tính tiện dụng mà còn góp phần mang đến trải nghiệm sử dụng hiện đại hơn cho người dùng.