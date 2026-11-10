Giá xe máy điện Honda CUV e: tháng 11/2026: Rẻ hơn đề xuất 5 triệu đồng

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện duy nhất của Honda sử dụng bộ pin Honda Mobile Power Pack e: do hãng tự phát triển. Điểm nổi bật của loại pin này là thiết kế có thể tháo lắp linh hoạt, đồng thời hỗ trợ đổi pin tại các trạm chuyên dụng, mang đến sự thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.

Theo công bố từ Honda, với hai pin được trang bị, CUV e: có thể di chuyển quãng đường tối đa 73 km sau mỗi lần sạc. Bên cạnh đó, hãng hiện triển khai chương trình đổi pin miễn phí tại các trạm đổi pin, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành.

Về khả năng vận hành, Honda CUV e: được trang bị động cơ điện công suất 4,2 kW, cho công suất tối đa 6,0 kW tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 22 Nm tại 2.300 vòng/phút. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h, đồng thời cung cấp 3 chế độ vận hành để người dùng lựa chọn tùy theo nhu cầu di chuyển.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, CUV e: còn sở hữu nhiều trang bị công nghệ hiện đại. Nổi bật trong số đó là màn hình TFT tích hợp hệ thống Honda RoadSync Duo, cho phép kết nối với smartphone và hỗ trợ các tiện ích như điều hướng, nghe nhạc, nhận cuộc gọi... Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB và phanh kết hợp CBS, góp phần nâng cao sự tiện lợi cũng như an toàn khi sử dụng.

Theo khảo sát tại các đại lý, giá bán Honda CUV e: trong tháng 11/2026 đang có nhiều ưu đãi đáng chú ý. Phần lớn đại lý hiện phân phối mẫu xe này với mức giá thấp hơn giá niêm yết của Honda, tạo thêm lợi thế cho khách hàng có nhu cầu sở hữu.

Dưới đây là bảng giá xe máy điện Honda CUV e: mới nhất trong tháng 11/2026:

Lưu ý: Mức giá trong bảng chỉ mang tính tham khảo. Giá bán thực tế có thể khác nhau tùy theo từng đại lý, khu vực và chính sách kinh doanh tại thời điểm mua xe.