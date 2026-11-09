Giá xe Kia K3 tháng 11/2026: Bản 1.6 Luxury từ 584 triệu đồng, 1.6 Turbo GT 649 triệu đồng

Kia K3 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) của Cerato, ra mắt thị trường Việt Nam ngày 24/9/2021 và tiếp tục được lắp ráp trong nước. Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, bản 1.6 Luxury niêm yết 584 triệu đồng, bản 1.6 Turbo GT niêm yết 649 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 644 đến 743 triệu đồng tùy khu vực.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Việc đổi tên Cerato thành K3 nằm trong kế hoạch đồng bộ tên gọi chuỗi sản phẩm của Kia ở tất cả các thị trường. Xe được phân phối với 8 màu sơn ngoại thất: trắng, đen, xám kim loại, vàng, bạc, xanh, xanh đậm và đỏ. Tại Việt Nam, K3 cạnh tranh với Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Hyundai Elantra và Mazda CX-3.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, có thể thay đổi theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật các phiên bản

Cả bốn phiên bản trong bảng dưới đây dùng chung kích thước, chiều dài cơ sở và hệ dẫn động cầu trước. Khác biệt chủ yếu nằm ở động cơ, hộp số, hệ thống đèn và gói tiện nghi.

Ngoại thất giữ dáng cũ, chi tiết được trau chuốt

Thiết kế tổng thể của K3 mới giữ nguyên so với phiên bản tiền nhiệm, song các bộ phận như đèn pha, cản trước, đèn sương mù và đèn hậu đều được làm mới. Cả bốn phiên bản đi cùng mâm đúc 17 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp sấy và báo rẽ.

Hệ thống đèn trước và sau dạng LED chỉ xuất hiện trên bản cao cấp, còn hai bản thấp dùng bóng halogen projector. Riêng bản GT nổi bật với lưới tản nhiệt và viền quanh đèn sương mù màu đỏ, nhấn mạnh phong cách thể thao.

Cabin hướng đến khách hàng trẻ, ưa trải nghiệm

Cách sắp xếp các chi tiết nội thất không khác nhiều so với bản cũ, nhưng trang bị tiện nghi được bổ sung nhằm hướng đến nhóm khách hàng trẻ. Xe có vô-lăng thiết kế mới và màn hình thông tin giải trí lớn hơn. Hai bản thấp dùng màn hình 8 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Theo nguồn tin, K3 có tính năng mở cốp rảnh tay đầu tiên trong phân khúc: người dùng cầm chìa khóa đứng gần phía sau xe trên 3 giây. Tính năng này có trên tất cả phiên bản. Chức năng khởi động từ xa bằng chìa khóa thông minh có từ bản Luxury trở lên.

Bản Premium sở hữu gói tiện nghi phong phú nhất: sạc điện thoại không dây, sưởi và làm mát ghế trước, nhớ vị trí ghế lái, lẫy chuyển số sau vô-lăng và gương chiếu hậu chống chói. Màn hình giải trí 10,25 inch được nguồn tin đánh giá là lớn nhất phân khúc.

Trong khi đó, khoang cabin bản 1.6 Turbo GT nhấn mạnh phong cách thể thao với viền đỏ trên nền tông đen chủ đạo, logo GT, vô-lăng D-cut, ốp bàn đạp hiệu