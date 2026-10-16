Giá xe Honda LEAD mới nhất tháng 10 giảm mạnh ở đại lý, rẻ nhất từ trước tới nay

Giá xe Honda LEAD mới nhất

Honda LEAD 125 2026

Theo Tạp chí công nghệ Techz, Honda LEAD 125 2026 hiện được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt. Giá bán đề xuất dao động từ khoảng 39,75 đến 45,84 triệu đồng, trong khi giá thực tế tại đại lý đang ở mức khá sát với giá niêm yết.

Theo mức giá được ghi nhận, Honda LEAD 2026 tại Hà Nội và TP.HCM hiện không có sự chênh lệch đáng kể. Giá đại lý của cả 3 phiên bản chỉ cao hơn giá đề xuất từ khoảng 150.000-250.000 đồng.

Bảng giá xe Honda LEAD

Honda LEAD 1025 có gì đáng chú ý?

LEAD 125 2026 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng yêu thích một mẫu xe tay ga tiện dụng nhưng vẫn có thiết kế hiện đại. Xe được làm mới ở một số chi tiết ngoại hình, đồng thời bổ sung thêm các lựa chọn màu sắc nhằm phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Ở phiên bản Đặc biệt, Honda mang đến màu Bạc nhám mới bên cạnh các tùy chọn Đen và Xanh đen. Phiên bản Cao cấp có thêm màu Trắng, trong khi bản Tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng màu Đỏ.

Một chi tiết đáng chú ý khác là logo LEAD được phối màu khác nhau tùy phiên bản. Bản Tiêu chuẩn và Cao cấp sử dụng logo màu bạc ánh kim, trong khi phiên bản Đặc biệt có logo vàng ánh kim hoặc chrome tối màu tùy màu sơn.

Điểm mạnh lâu nay của Honda LEAD nằm ở khả năng chứa đồ. Trên phiên bản Cao cấp và Đặc biệt, cốp xe có dung tích hơn 37 lít, đủ không gian để chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Cốp chứa đồ dung tích 37 lít, gần như lớn nhất phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Khoang chứa đồ còn được bố trí đèn soi sáng và tấm chia ngăn, giúp người dùng dễ dàng sắp xếp đồ đạc hơn. Hộc chứa phía trước cũng được mở rộng và tích hợp cổng sạc USB Type-C.

Phiên bản Đặc biệt được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước. Trang bị này hỗ trợ kiểm soát xe tốt hơn trong những tình huống phanh gấp, đặc biệt khi di chuyển trên đường có độ bám không ổn định.

Hệ thống phanh ABS được trang bị trên phiên bản Đặc biệt của Honda LEAD 125 2026.

Honda LEAD 125 2026 sử dụng động cơ eSP+ thế hệ mới, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu. Cùng với đó là loạt tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Giá bán đề xuất dao động từ khoảng 39,75 đến 45,84 triệu đồng.

Với mức giá đại lý hiện chỉ nhỉnh hơn giá đề xuất không nhiều, Honda LEAD 125 2026 tiếp tục là một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe tay ga phổ thông. Đặc biệt, lợi thế về không gian chứa đồ và các tiện ích đi kèm giúp mẫu xe này phù hợp với những khách hàng thường xuyên sử dụng xe trong đô thị.

Lưu ý: Bảng giá Honda LEAD nêu trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng có thể trực tiếp đến các đại lý Honda Uỷ nhiệm (HEAD) để nắm được mức giá chính xác nhất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.