Tháng 11/2026, Honda CR-V tại Việt Nam có 5 phiên bản gồm G, L, L AWD, e:HEV L và e:HEV RS, với giá niêm yết từ 1,039 đến 1,250 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 1,145 tỷ đồng (bản G tại tỉnh/thành phố khác) và cao nhất là 1,416 tỷ đồng (bản L AWD và e:HEV RS tại Hà Nội).

Từ Nhật Bản đến Việt Nam: hành trình của CR-V

Honda CR-V ra mắt lần đầu tại Nhật Bản năm 1995 với cấu hình 5 chỗ. Đến năm 2017, mẫu crossover này có thêm cấu hình 7 chỗ. Tháng 3/2018, xe được đưa về Việt Nam với ưu đãi thuế 0% và nhanh chóng thu hút người tiêu dùng nhờ sự ổn định, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngày 25/10/2023, CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt thị trường trong nước với 3 phiên bản máy xăng lắp ráp trong nước, cấu hình 7 chỗ, cùng 1 bản hybrid nhập khẩu từ Thái Lan, cấu hình 5 chỗ.

Thế hệ mới thay đổi toàn diện về thiết kế, trang bị và bổ sung tùy chọn hybrid, xu hướng đang phổ biến của ngành ô tô toàn cầu. Xe được phân phối với 7 màu ngoại thất: Đen, Xám, Titan, Trắng Ngà, Xanh, Trắng Ngọc và Đỏ. Các đối thủ trong phân khúc gồm Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander và Hyundai Santa Fe.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Lưu ý: Giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy khu vực, trang bị từng xe.

Thông số chính của bốn phiên bản

Bảng thông số dưới đây tổng hợp các phiên bản G, L, L AWD và e:HEV RS theo dữ liệu nguồn.

Ngoại thất: lưới tản nhiệt lục giác và nhận diện riêng của bản RS

CR-V mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.691 x 1.866 x 1.681/1.691 mm tùy phiên bản. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 11 mm; chiều dài cơ sở tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm.

Mặt tiền thể thao hơn nhờ lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn có viền sơn đen, cản trước dạng tổ ong và cụm đèn LED thanh mảnh. Thân xe có các đường gân dập nổi, mâm 5 chấu kép 18 inch đi cùng lốp 235/60R18, cửa mở góc 90 độ.

Phần đuôi ít thay đổi so với bản cũ, nhưng vị trí gắn biển số được nâng cao, cản sau ốp nhựa đen lớn và cụm ống xả hình thang mạ kim loại. Riêng bản e:HEV RS có huy hiệu RS màu đỏ ở đầu và đuôi xe, các chi tiết sơn đen bóng ở lưới tản nhiệt, ốp gương, chấu mâm và có thanh giá nóc.

Cabin rộng hơn, trang bị phân hóa rõ theo phiên bản

Kích thước tổng thể tăng giúp khoang cabin rộng rãi hơn. Xe có hai cấu hình: 5 chỗ cho bản hybrid và 7 chỗ cho 3 bản máy xăng, thay vì chỉ 7 chỗ như trước. Hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng cho người lái (nhớ 2 vị trí) và 4 hướng cho hành khách. Hàng ghế thứ hai gập 60:40 và có cửa gió riêng, hàng thứ ba gập 50:50.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch xuất hiện trên các bản cao, trong khi hai bản thấp dùng màn TFT 7 inch. Màn hình giải trí cảm ứng có kích thước 7 inch (bản G) hoặc 9 inch (các bản còn lại), hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Theo bảng thông số, các bản L AWD và e:HEV RS có thêm cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất; màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) có trên bản L AWD. Sạc điện thoại không dây, khởi động từ xa và chìa khóa thông minh cũng nằm trong danh sách tiện nghi của dòng xe này.

Hai lựa chọn động cơ: xăng tăng áp và hybrid

Bản máy xăng dùng động cơ 1.5L tăng áp, công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn tối đa 240 Nm tại 1.700–5.000 vòng/phút, đi cùng hộp số CVT. Hai bản G và L dẫn động cầu trước, còn L AWD dẫn động 4 bánh.

Bản hybrid i-MMD dùng động cơ đốt trong 2.0L công suất 146 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn 183 Nm, kết hợp môtơ điện 181 mã lực và 350 Nm. Tổng công suất hệ thống đạt 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 350 Nm, hộp số E-CVT và dẫn động cầu trước.

Về mức tiêu thụ, bản hybrid ghi nhận 5,2 lít/100 km đường hỗn hợp và 3,4 lít/100 km trong đô thị. Các bản xăng nằm trong khoảng 7,3–7,8 lít/100 km đường hỗn hợp. Hệ thống treo trước MacPherson, treo sau liên kết đa điểm, phanh đĩa cả bốn bánh, kèm phanh tay điện tử và giữ phanh tự động.

Gói an toàn Honda Sensing và camera 360 độ

CR-V thế hệ thứ 6 có 8 túi khí và tiếp tục kế thừa gói Honda Sensing, gồm đèn pha tự động chuyển chế độ chiếu xa, cảnh báo xe phía trước khởi hành, phanh tự động giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và camera quan sát điểm mù LaneWatch.

Xe còn có kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến va chạm trước và sau, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo tài xế buồn ngủ và móc ghế trẻ em Isofix. Camera 360 độ là trang bị mới, theo bảng thông số có trên bản L AWD và e:HEV RS.

Điểm mạnh và hạn chế của CR-V

Theo đánh giá trong nguồn, CR-V có những ưu điểm sau:

Thiết kế hiện đại, trẻ trung hơn thế hệ trước.

Khoang cabin rộng rãi, tiện nghi đa dạng.

Động cơ hybrid mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu.

Các hạn chế được nêu gồm:

Bản 7 chỗ có không gian hàng ghế thứ ba hơi chật.

Bản 5 chỗ thiếu lốp dự phòng.

Giá bán khá cao so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nhìn chung, CR-V thế hệ thứ 6 phù hợp với người dùng cần một mẫu crossover có nhiều lựa chọn động cơ và trang bị an toàn đầy đủ. Bản hybrid nổi bật về mức tiêu thụ nhiên liệu, còn các bản xăng cho phép chọn cấu hình 7 chỗ.