Ford Everest tháng 11/2026 có 5 phiên bản, giá niêm yết từ 1,129 đến 1,629 tỷ đồng. Giá lăn bánh tạm tính dao động từ 1,244 đến 1,840 tỷ đồng tùy khu vực. Riêng bản Platinum 2.0L AT 4x4 được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, còn Active, Sport và Platinum 4x2 được giảm giá trực tiếp.

Everest là mẫu SUV 7 chỗ phát triển từ khung gầm của bán tải Ford Ranger. Xe đã bước sang vòng đời thứ 4 và ra mắt toàn cầu ngày 1/3/2022.

Bảng giá lăn bánh tạm tính theo từng phiên bản

Thế hệ mới của Ford Everest chính thức có mặt tại Việt Nam từ tháng 7/2022. Ngày 23/3/2023, xe bổ sung thêm phiên bản Wildtrak. Đến tháng 5/2026, bản nâng cấp Everest 2026 ra mắt cùng phiên bản Platinum+ và khối động cơ xăng 2.3L EcoBoost.

Cụ thể, mức giá niêm yết và lăn bánh tạm tính trong tháng 11/2026 như sau (đơn vị: tỷ đồng):

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý. Mức giá có thể thay đổi theo khu vực và trang bị của từng xe.

Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có 7 màu sơn ngoại thất: nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam. Xe cạnh tranh với Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, Nissan X-Trail, Chevrolet Trailblazer, KIA Sorento, Honda CR-V và Isuzu mu-X.

Thông số kỹ thuật theo bảng cấu hình

Bảng thông số dưới đây dùng tên cấu hình Titanium+, Titanium, Sport và Ambiente theo dữ liệu nguồn. Cách đặt tên này khác với bảng giá ở trên.

Ngoại hình cơ bắp từ trục cơ sở dài hơn

Everest thế hệ mới có ngoại hình mạnh mẽ hơn nhờ trục cơ sở được kéo dài và chiều rộng tăng thêm 50 mm. Đầu xe nam tính với nhiều hình khối ngang, dọc. Lưới tản nhiệt kích thước lớn đi cùng cụm đèn chiếu sáng tạo hình chữ C cách điệu.

Thân xe có nhiều đường gân dập nổi. Chiều rộng cơ sở lớn cho phép mở rộng vòm bánh xe, tạo cái nhìn lực lưỡng hơn. Đuôi xe được làm mới với cặp đèn hậu LED đổi họa tiết.

Xe có 2 loại giá nóc: loại tích hợp sẵn và loại tháo rời. Theo nhà sản xuất, nóc xe chịu tải tới 350 kg khi đứng yên và khoảng 100 kg khi di chuyển. Thiết kế này phục vụ những chuyến đi dài ngày.

Phiên bản Wildtrak mang phong cách off-road rõ nét hơn. Xe có cản trước tạo hình chữ H và mâm hợp kim phay 20 inch phối màu xám Bolder. Tông màu này lặp lại ở viền lưới tản nhiệt, nẹp ốp hốc bánh, ốp mang cá và ốp gương. Logo Wildtrak xuất hiện ở cửa trước, cửa cốp sau và nắp ca-pô.

Cabin rộng với màn hình dọc và đèn chiếu sáng theo vùng

Táp-lô kéo dài sang hai bên, tạo cảm giác khoang cabin rộng rãi hơn. Chính giữa là màn hình trung tâm đặt dọc, kích thước 10,1 hoặc 12 inch tùy cấu hình, đi cùng hệ thống giải trí SYNC 4A. Hệ thống này chia màn hình để hiển thị nhiều nội dung cùng lúc, trong đó có hình ảnh từ camera 360 độ.

Ngoài ra, xe có tính năng điều khiển đèn chiếu sáng theo vùng bên ngoài thông qua điện thoại hoặc màn hình trung tâm. Tính năng này hỗ trợ nhặt đồ rơi trong đêm tối hoặc khi cắm trại. Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 8 hoặc 12 inch tùy phiên bản, thay cho cụm đồng hồ cơ. Cụm điều khiển trung tâm có sạc điện thoại không dây, cần số bọc da và phanh tay điện tử.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da. Ghế lái chỉnh điện 10 hướng có sưởi, làm mát và nhớ ghế, còn ghế hành khách chỉnh điện 8 hướng. Trang bị cụ thể có thể khác nhau theo từng phiên bản. Hàng ghế thứ hai có sưởi, kéo được về phía trước xa hơn và gập 60:40 để thuận tiện ra vào hàng ba. Hàng ba có thể gập 50:50 bằng nút bấm. Cả 3 hàng ghế đều có cổng sạc.

Hai hàng ghế sau gập phẳng để mở rộng khoang chứa đồ. Khoang hành lý có thêm gờ nhỏ hạn chế đồ rơi khi mở cửa hậu, dưới sàn còn có các hộc chứa đồ. Bản Wildtrak được nhận diện bằng logo thêu chỉ màu cam Cyber ở lưng ghế, táp-lô, táp-pi cửa, bảng điều khiển kỹ thuật số và cần số điện tử.

Hai tùy chọn động cơ dầu 2.0L và 6 chế độ lái

Ford Everest 2026 có 2 tùy chọn động cơ dầu 2.0L. Cấu hình tăng áp đơn lắp trên ba bản thấp, công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 405 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và dẫn động một cầu. Cấu hình tăng áp kép lắp trên bản cao cấp nhất Titanium+, công suất 209,8 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, hộp số tự động 10 cấp, dẫn động bốn bánh và tính năng kiểm soát địa hình. Tất cả phiên bản đều có trợ lực lái điện.

Bản Wildtrak dùng động cơ dầu 2.0L tăng áp kép, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, công suất khoảng 210 mã lực. Xe có 6 chế độ lái: Thông thường, Tiết kiệm, Kéo/tải nặng, Trơn trượt, Bùn lầy/Rãnh sâu và Cát.

Để hỗ trợ đi địa hình, Everest có chế độ hiển thị dữ liệu riêng về truyền động, vi sai, góc đánh lái và góc nghiêng. Xe lội nước sâu tối đa 800 mm và kéo tối đa 3.500 kg.

Gói an toàn nâng cao và kết nối từ xa

Ford Everest 2026 có 7 túi khí cùng nhiều hệ thống hỗ trợ người lái:

Cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang.

Kiểm soát hướng lực kéo.

Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, có thể phanh và dừng xe hoàn toàn.

Hỗ trợ giữ làn.

Cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và hỗ trợ phanh sau va chạm.

Hỗ trợ phanh lùi và hỗ trợ đỗ xe tự động.

Bên cạnh đó, ứng dụng FordPass cho phép chủ xe lên lịch bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng xe, đề nổ từ xa và mở/khóa cửa từ xa qua thiết bị di động.

Nhận định chung: nhiều ưu điểm, giá còn cao

Everest 2026 có thiết kế hiện đại, khỏe khoắn và nội thất rộng với nhiều tiện nghi. Xe có nhiều không gian chứa đồ, trang bị an toàn cao cấp và nhiều tùy chọn động cơ.

Ở chiều ngược lại, giá xe thuộc nhóm cao trong phân khúc. Các phiên bản cấp thấp chỉ có tiện ích và tính năng ở mức vừa đủ.