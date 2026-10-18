Giá xe Ford Everest lăn bánh tháng 10/2026 và đánh giá chuyên sâu mọi phiên bản tại Việt Nam

Ford Everest thế hệ mới tiếp tục củng cố vị thế vững chắc trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung tại thị trường Việt Nam nhờ nền tảng khung gầm phát triển từ dòng bán tải Ford Ranger danh tiếng. Bước sang thế hệ thứ 4, mẫu xe thể hiện sự lột xác toàn diện từ ngoại hình cơ bắp, cấu trúc khung gầm gia cố đến khoang cabin ngập tràn tiện nghi và công nghệ an toàn hỗ trợ người lái.

Tại thị trường trong nước, Ford Everest được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm nâu Equinox, bạc, xanh dương, xám Meteor, trắng tuyết, đen và đỏ cam. Mẫu SUV này trực tiếp cạnh tranh cùng các tên tuổi như Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Pajero Sport, KIA Sorento hay Isuzu mu-X.

Bảng giá lăn bánh Ford Everest cập nhật tháng 10/2026

Bước sang tháng 10/2026, khách hàng mua xe Ford Everest nhận được nhiều chương trình khuyến mại trực tiếp từ đại lý và nhà phân phối, nổi bật là mức giảm giá lên tới 35 triệu đồng cho các phiên bản Active, Sport và hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với bản Platinum 2.0L AT 4x4.

*Lưu ý: Bảng giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại từng đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất cơ bắp và đậm chất việt dã

Ford Everest thế hệ mới sở hữu diện mạo uy lực nhờ kích thước trục cơ sở và chiều rộng cơ sở đều được nới rộng thêm 50 mm. Thay đổi cấu trúc này mang lại dáng đứng bệ vệ, đồng thời mở rộng các vòm bánh xe để tạo nên hình thể đậm chất cơ bắp Mỹ.

Mặt trước xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt bản lớn đan xen các thanh ngang khỏe khoắn, liền mạch cụm đèn định vị ban ngày tạo hình chữ C cách điệu bao quanh cụm đèn chiếu sáng chính. Hệ thống chiếu sáng trên các bản cao cấp ứng dụng công nghệ LED Matrix thông minh, có khả năng tự động bật/tắt và tự động điều chỉnh góc chiếu khi vào cua.

Thân xe khắc họa các đường dập nổi dứt khoát kéo dài từ đầu xe đến đuôi xe. Everest được trang bị giá nóc với khả năng chịu tải trọng tĩnh lên tới 350 kg và tải trọng động 100 kg khi xe di chuyển, đáp ứng tối đa nhu cầu lắp thêm lều bạt hoặc hành lý cho những hành trình dã ngoại đường dài.

Đặc biệt, phiên bản Wildtrak tôn vinh chất việt dã nhờ cản trước chữ H đặc trưng, các chi tiết viền tản nhiệt, ốp gương và nẹp vòm bánh được phủ tông màu xám Bolder. Bộ mâm hợp kim phay 20 inch phối hai tông màu cùng hệ thống bậc bước chân tích hợp thép cường độ cao tạo điểm nhấn thể thao riêng biệt.

Không gian nội thất kỹ thuật số và tính đa dụng

Khoang lái của Ford Everest được tối ưu theo trục ngang, trải dài sang hai bên tạo cảm giác thoáng đãng và rộng rãi. Bề mặt táp-lô hoàn thiện tinh tế với vật liệu da kết hợp cùng đường chỉ khâu tỉ mỉ, tích hợp cụm màn hình thông tin giải trí đặt dọc kích thước 10,1 inch hoặc 12 inch tùy phiên bản.

Trung tâm giải trí vận hành trên hệ điều hành SYNC 4A mới nhất, cho phép chia đôi màn hình để hiển thị cùng lúc dữ liệu dẫn đường và hình ảnh sắc nét từ camera toàn cảnh 360 độ. Phía sau vô-lăng, bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8 inch hoặc 12 inch cung cấp đầy đủ thông số hành trình trực quan.

Ghế ngồi bọc da cao cấp với cấu hình công thái học vượt trội. Ghế lái hỗ trợ chỉnh điện lên đến 10 hướng tích hợp nhớ vị trí, sưởi và làm mát ghế; ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập tỉ lệ 60:40, giúp việc di chuyển vào hàng ghế thứ ba trở nên dễ dàng. Hai hàng ghế phía sau đều có khả năng gập phẳng hoàn toàn xuống sàn để tối ưu không gian chứa đồ.

Hiệu năng vận hành và thông số kỹ thuật chi tiết

Ford mang đến cho Everest các tùy chọn động cơ dầu diesel tăng áp kết hợp hộp số hiện đại, nổi bật với hệ dẫn động hai cầu và tính năng quản lý địa hình thông minh.

Cụ thể, các phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ Single Turbo Diesel 2.0L TDCi cho công suất 170 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 405 Nm tại 1.750–2.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu sau. Các phiên bản cao cấp trang bị động cơ Bi-Turbo Diesel 2.0L TDCi sản sinh công suất 209,8 mã lực tại 3.750 vòng/phút và mô-men xoắn đạt 500 Nm tại 1.750–2.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu.

Ngoài ra, bản nâng cấp mới còn bổ sung thêm cấu hình Everest Platinum+ sở hữu khối động cơ xăng EcoBoost dung tích 2.3L, đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng đô thị lẫn đường trường.

Mẫu SUV thể hiện năng lực vượt địa hình ưu việt với thông số lội nước lên tới 800 mm, sức kéo tối đa đạt 3.500 kg cùng màn hình chuyên dụng hiển thị góc đánh lái, độ nghiêng thân xe và trạng thái khóa vi sai.

Công nghệ an toàn chủ động và kết nối thông minh

Ford Everest sở hữu hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao phong phú hàng đầu phân khúc. Các trang bị an toàn chủ động tiêu biểu gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hệ thống cảnh báo tiền va chạm và hỗ trợ đánh lái tránh va chạm.

Bên cạnh hệ thống túi khí toàn diện và khung xe sử dụng thép cường độ cao, người dùng còn có thể tương tác với xe qua ứng dụng di động FordPass. Tiện ích này cho phép khởi động xe từ xa, kiểm tra tình trạng dầu động cơ, áp suất lốp cũng như định vị vị trí đỗ xe một cách nhanh chóng.

Nhìn chung, với thiết kế hiện đại, động cơ mạnh mẽ và trang bị tiện nghi dồi dào, Ford Everest tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV 7 chỗ đa năng phục vụ gia đình lẫn trải nghiệm khám phá địa hình.