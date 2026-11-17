Gia đình tôi đang có kế hoạch mua một chiếc sedan mới để phục vụ nhu cầu đi làm và đi lại hằng ngày. Thời gian gần đây, tôi dành khá nhiều thời gian tìm hiểu giá xe và tham khảo tại một số đại lý.

Điều dễ nhận thấy là thị trường đang có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, với mức giảm lên tới hàng chục triệu đồng, thậm chí kèm theo cả phụ kiện, bảo hiểm và các quà tặng có giá trị.

Một số mẫu xe tôi quan tâm hiện có giá bán thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết. So với thời điểm giữa năm, đây rõ ràng là cơ hội khá tốt để mua xe với chi phí tiết kiệm hơn.

Giá xe đang giảm mạnh, có nên mua ngay hay chờ sang năm mới? Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Thế nhưng, tôi lại có một nỗi băn khoăn khác. Thời điểm hiện tại đã gần kết thúc năm 2026. Nếu mua xe và đăng ký ngay trong tháng cuối năm, chiếc xe vẫn được tính là đời 2026. Chỉ sau ít tuần, khi bước sang năm 2027, những chiếc xe mới cùng mẫu sẽ mang năm sản xuất mới hơn.

Liệu sự chênh lệch này có khiến chiếc xe tôi vừa mua bị mất giá nhanh hơn, đặc biệt khi có nhu cầu bán lại sau vài năm sử dụng? Trong mắt người mua xe cũ, một chiếc xe đăng ký cuối năm 2026 có bị đánh giá thấp hơn đáng kể so với xe cùng mẫu nhưng đăng ký đầu năm 2027 hay không?

Tôi hiểu rằng mua xe vào cuối năm thường có lợi về giá, trong khi chờ sang năm có thể thuận lợi hơn về năm sản xuất và lựa chọn phiên bản. Tuy nhiên, mức chênh lệch thực tế giữa hai phương án này là bao nhiêu, liệu có đủ lớn để phải đánh đổi những khoản ưu đãi đang có?

Rất mong nhận được tư vấn từ các chuyên gia ô tô và chia sẻ kinh nghiệm thực tế của những người từng mua xe vào thời điểm cuối năm. Trong bối cảnh giá xe đang giảm sâu, nên tranh thủ mua ngay để tiết kiệm chi phí hay chờ qua năm mới để có lợi hơn về lâu dài?

Xin chân thành cảm ơn!

Độc giả Tiến Minh (Hà Đông, Hà Nội)

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