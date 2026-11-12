Giá xăng xuống dưới 20.000 đồng/lít

Theo quyết định điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 12/11, giá bán lẻ tối đa các mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm so với kỳ trước.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.499 đồng/lít, xuống còn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 hạ 1.311 đồng/lít, có giá mới 19.845 đồng/lít.

Đối với các mặt hàng dầu, dầu diesel và dầu mazut lần lượt giảm 1.874 đồng/lít và 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành xuống các mức giá mới 26.822 đồng/lít và 19.742 đồng/kg.

Xăng dầu đồng loạt giảm giá từ 15h ngày 12/11/2026.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước, với mức 600 đồng/lít đối với xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut. Mặt hàng dầu diesel không trích lập. Liên Bộ không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo cơ quan điều hành, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ vừa qua chịu tác động từ nhiều yếu tố như Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới tại eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10 và thông tin về đàm phán giữa Nga, Mỹ và Ukraine liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Những yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động trái chiều giữa các mặt hàng, nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 4 kỳ điều hành giảm liên tiếp kể từ đầu tháng 11. Một trong những yếu tố góp phần hạ nhiệt giá xăng là việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 5/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 2.305 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg so với mức giá bán tối đa trước điều chỉnh.