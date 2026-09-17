Giá xăng vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít ; xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg.

Giá xăng vượt 25.000 đồng/lít

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h ngày 17/9 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 25.139 đồng/lít

- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 25.636 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.945 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 19.196 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 3 phiên liên tiếp, trong khi giá dầu ghi nhận 2 phiên tăng liên tiếp.

Song theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Đáng chú ý tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mặt hàng xăng 1.250 đồng/lít, dầu diesel 2.000 đồng/lít và dầu mazut 1.250 đồng/lít.