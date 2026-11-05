Giá xăng về sát 21.000 đồng/lít

Giá xăng E10 RON95-III vào chiều 5/11 giảm về sát 21.000/lít

Cụ thể, theo thông báo điều hành giá xăng dầu, xăng E5 RON92 có giá bán lẻ tối đa 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với kỳ trước. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, từ 23.231 đồng/lít xuống còn 21.156 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel 0.05S giảm 180 đồng/lít, còn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.969 đồng/kg, xuống mức 22.005 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ quyết định trích lập trở lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức 700 đồng/lít đối với xăng sinh học và 500 đồng/kg đối với dầu mazut. Đồng thời, cơ quan điều hành ngừng chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Đây là lần giảm giá thứ ba liên tiếp của xăng trong tháng 11. Tính chung sau ba kỳ điều hành, giá xăng E5 RON92 giảm hơn 5.100 đồng/lít, xăng E10 RON95-III giảm gần 4.600 đồng/lít. Một trong những yếu tố góp phần kéo giảm giá xăng trong nước là chính sách đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11/2026.

Trước đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng là 0%. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.