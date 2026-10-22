Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.816 đồng/lít. Trong chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít; cuối cùng dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.238 đồng/kg.

Giá xăng trong nước giảm phiên thứ hai liên tiếp. Ảnh minh họa

Sau điều chỉnh, giá xăng dầu trong nước từ 15h ngày 22/10 như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 25.361 đồng/lít- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 25.213 đồng/lít- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 29.550 đồng/lít- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 23.373 đồng/kg

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học. Trong khi đó không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm 2 phiên liên tiếp sau 6 phiên tăng, dầu diesel bật tăng sau một phiên giảm. Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10747/VPCP-CN ngày 21/10/2026 gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Văn bản đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan bảo đảm yêu cầu tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Song song đó, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông; tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Cùng với đó, đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm Nhà nước kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.