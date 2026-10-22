Từ 15h hôm nay, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.610 đồng/lít xuống 25.361 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 1.816 đồng/lít xuống còn 25.213 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các loại dầu lại tăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Cụ thể, dầu diesel tăng 444 đồng/lít lên 29.106 đồng/lít; dầu mazut tăng 738 đồng/kg lên 22.635 đồng/kg.

Giá xăng trong nước giảm mạnh, hơn 1.800 đồng/lít. Ảnh: PLX

Kỳ điều chỉnh này, cơ quan điều hành quyết định trích lập 300 đồng/lít đối với xăng sinh học vào Quỹ bình ổn xăng dầu. Thời gian áp dụng giá bán mới sẽ bắt đầu từ 15h hôm nay (22/10).

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời.