Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít

Chiều 8/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III tăng 1.065 đồng/lít, giá bán lên 28.254 đồng/lít.

Xăng E5RON92 tăng 1.134 đồng/lít, bán ở mức 27.703 đồng/lít

Ở chiều ngược lại, tuần này, dầu diesel tiếp tục giảm 589 đồng/lít xuống 29.128 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 700 đồng/lít lên mức 21.090 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 6 phiên tăng liên tiếp. Ở kỳ điều hành này, Bộ Công Thương quyết định tiếp tục trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Về số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết ngày 30/6, số dư quỹ này đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý 2. Trong quý 2, tổng số tiền trích Quỹ bình ổn giá đạt hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng và phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, tức là tới hết năm nay.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Theo mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.

Trước đó, chính sách này chỉ kéo dài tới hết tháng 9, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp tình hình xung đột Trung Đông.

Tại dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp tự tính toán, quyết định giá bán, thay vì Nhà nước công bố mức tối đa theo chu kỳ 7 ngày như hiện nay.

Cơ chế này được kỳ vọng tăng tính thị trường, song cũng khiến người tiêu dùng lo ngại giá nhiên liệu "tăng nhanh, giảm chậm", không theo diễn biến đầu vào. Về vấn đề này, mới đây, bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương, cho biết để hạn chế tình trạng này, dự thảo đưa ra yêu cầu doanh nghiệp kê khai các yếu tố cấu thành giá, giải trình nguyên nhân mỗi khi điều chỉnh. Việc kê khai sẽ thực hiện trên hệ thống cơ sở dữ liệu về giá, qua đó giúp cơ quan quản lý theo dõi biến động của từng thương nhân kinh doanh xăng dầu.

Theo bà Hiền, hệ thống theo dõi dữ liệu này sẽ cảnh báo những thay đổi bất thường về giá bán lẻ hoặc các yếu tố hình thành giá đầu vào. Sau đó, thông tin được chuyển tới Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường để kịp thời kiểm tra, giám sát.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, doanh nghiệp phải giải trình được căn cứ điều chỉnh, chẳng hạn biến động chi phí đầu vào, chi phí kinh doanh hoặc lợi nhuận. Nhà nước vẫn duy trì yếu tố chi phí định mức trong công thức tính giá và có thể áp dụng các biện pháp bình ổn khi cần thiết.