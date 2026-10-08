Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít

Xăng E10 lên hơn 28.200 đồng/lít. Ảnh: Thanh Hiền

Theo quyết định điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 8-10, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.140 đồng/lít, lên 27.700 đồng/lít; xăng E10 RON 95 tăng 1.070 đồng/lít, lên 28.250 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel giảm 590 đồng/lít, còn 29.120 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 700 đồng/kg, lên 21.090 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 6 kỳ điều hành tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm sau 3 kỳ tăng liên tiếp.

Diễn biến tăng giá trong nước chịu tác động chủ yếu từ xu hướng tăng của giá dầu thế giới. Trong phiên giao dịch ngày 8-10, giá dầu Brent tăng 2,28 USD/thùng, lên 102,28 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 1,66 USD/thùng, lên 89,94 USD/thùng.

Thị trường dầu mỏ quốc tế tiếp tục chịu sức ép từ những lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Bên cạnh đó, số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ cũng hỗ trợ giá dầu. Trong tuần kết thúc ngày 2-10, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 3,2 triệu thùng, xuống 424,1 triệu thùng, mạnh hơn mức dự báo giảm 1,7 triệu thùng.

Với thị trường trong nước, ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43, kéo dài thời gian áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026, thay vì kết thúc vào ngày 30-9 như quy định trước đó.

Chính sách này góp phần hạn chế tác động của biến động giá nhiên liệu thế giới đến thị trường trong nước.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, xăng E5 áp dụng mức thuế 8%, trong khi xăng E10 áp dụng mức 7% theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15.

Việc giá xăng tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu thế giới duy trì ở mức cao đang đặt thêm áp lực lên chi phí vận tải, sản xuất và tiêu dùng. Đặc biệt, với xăng E10, mức giá mới đã vượt 28.200 đồng/lít, cho thấy diễn biến thị trường nhiên liệu thế giới tiếp tục là yếu tố cần theo dõi trong các kỳ điều hành tiếp theo.