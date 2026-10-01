Giá xăng tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 27.100 đồng/lít

Chiều 1/10, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 170 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 26.560 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III tăng 100 đồng/lít lên còn 27.180 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 780 đồng/lít còn 29.710 đồng/lít, trong khi đó dầu mazut tăng 920 đồng/lít lên mức 20.390 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Giá xăng hôm nay tiếp tục tăng, xăng E10 lên hơn 27.100 đồng/lít

Liên quan đến thị trường xăng dầu, tại hội nghị lấy ý kiến rộng rãi dự thảo nghị định thay thế các nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu vào sáng 30/9, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - cho biết dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu đề xuất trao quyền quyết định giá xăng dầu cho doanh nghiệp.

Khi đó, giá xăng dầu tại một cửa hàng có thể tăng vào buổi sáng và giảm ngay trong ngày nếu doanh nghiệp điều chỉnh giá.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về kéo dài thời gian miễn thuế với xăng dầu. Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, thay vì kết thúc vào ngày 30/9.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.

Trong dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương có đề xuất chuyển Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ doanh nghiệp đầu mối về Bộ Công Thương quản lý.