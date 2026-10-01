Giá xăng tiếp tục tăng vượt mức 27.100 đồng mỗi lít

Giá xăng đồng loạt tăng từ 15 giờ ngày 1/10. Ảnh: Báo Thanh Niên

Giá xăng dầu trong kỳ điều chỉnh 1/10

Cụ thể, cơ quan điều hành quyết định tăng 170 đồng/lít với giá xăng E5 RON 92 lên mức 26.560 đồng/lít.

Đồng thời tăng 100 đồng/lít với xăng E10 RON 95 lên mức 27.180 đồng/lít.

Dầu diesel giảm 780 đồng/lít còn 29.710 đồng/lít. Trong khi đó dầu mazut tăng 920 đồng/lít lên mức 20.390 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích quỹ bình ổn với dầu diesel 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng 5 phiên tăng liên tiếp, dầu diesel quay đầu giảm sau 3 phiên tăng. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam vẫn ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Chính phủ kéo dài chính sách thuế với xăng, dầu đến hết năm 2026

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo Nghị quyết, Chính phủ kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, việc áp dụng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị quyết cũng quy định, trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực, theo hướng rút ngắn hoặc kéo dài, để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.