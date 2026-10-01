Giá xăng tiếp tục tăng từ chiều 1/10, xăng E10 lên hơn 27.100 đồng/lít

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Giá xăng tăng phiên thứ 5 liên tiếp

Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 170 đồng/lít, lên 26.560 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 tăng 100 đồng/lít, lên 27.180 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, dầu diesel giảm 780 đồng/lít, còn 29.710 đồng/lít, sau 3 phiên tăng liên tiếp. Dầu mazut tăng 920 đồng/lít, lên 20.390 đồng/kg. Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý trích lập Quỹ bình ổn giá với dầu diesel ở mức 200 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước đã có 5 phiên tăng liên tiếp. Dù vậy, mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam hiện vẫn thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Quỹ bình ổn giá còn hơn 196 tỷ đồng

Theo số liệu đến hết ngày 30/6, Quỹ bình ổn giá xăng dầu đạt hơn 196,28 tỷ đồng, tăng hơn 1,22 tỷ đồng so với đầu quý II. Trong quý II, tổng số tiền trích quỹ là hơn 1.886 tỷ đồng, chi sử dụng hơn 873 tỷ đồng, phát sinh hơn 309 triệu đồng tiền lãi.

Kéo dài chính sách miễn, giảm thuế đến hết năm

Trước đó, ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43, cho phép kéo dài thêm 3 tháng việc miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với xăng dầu. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, với mức thuế 8% đối với xăng E5 và 7% đối với xăng E10.

Giá dầu thế giới giảm khi nguồn cung từ Vùng Vịnh phục hồi

Trên thị trường thế giới, phiên giao dịch ngày 1/10 ghi nhận giá dầu thô giảm khoảng 1%. Theo Reuters, nguyên nhân là nguồn cung từ Vùng Vịnh dần phục hồi, trong khi tồn kho dầu của Mỹ bất ngờ tăng. Thị trường cũng đang theo dõi các nỗ lực ngoại giao mới giữa Mỹ và Iran nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Giá dầu Brent giảm 1,1%, xuống 96,92 USD/thùng; dầu WTI của Mỹ giảm 1,4%, còn 89,18 USD/thùng. Trước đó, trong phiên 30/9, cả hai loại dầu đều tăng khoảng 1 USD/thùng. Tính chung tháng 9, dầu Brent tăng khoảng 14%, mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 7; dầu WTI tăng khoảng 5%.

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet (New Delhi), cho rằng giá dầu đang chịu sức ép giảm khi hoạt động vận chuyển dầu từ Vùng Vịnh phục hồi, Saudi Arabia nối lại xuất khẩu qua cảng Yanbu và tồn kho dầu của Mỹ tăng. Theo nguồn tin, Saudi Arabia đã nối lại việc bơm dầu lên tàu chở dầu tại cảng Yanbu từ ngày 29/9, sau khi khôi phục hoạt động của tuyến đường ống dẫn dầu East-West.

Tại Mỹ, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho thấy tồn kho dầu thô trong tuần kết thúc ngày 25/9 tăng 922.000 thùng, lên 427,3 triệu thùng. Trong khi đó, giới phân tích được Reuters khảo sát dự báo mức giảm 264.000 thùng.

Về quan hệ Mỹ - Iran, Iran cho biết đã nhận được phản hồi của Mỹ đối với đề xuất mới nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tại Vùng Vịnh. Theo bà Sachdeva, nếu hai bên đạt tiến triển về ngoại giao, phần bù rủi ro địa chính trị trong giá dầu có thể giảm, dù khả năng đạt được đột phá vẫn chưa chắc chắn.

Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh tuần qua đã phục hồi lên khoảng 23,3 triệu thùng/ngày, tương đương mức trung bình năm 2025. Xuất khẩu dầu của khu vực này đã tăng gấp đôi trong tháng 9.

Ngoài ra, theo hai nguồn tin của Reuters, nhiều khả năng OPEC+ sẽ giữ nguyên mục tiêu sản lượng dầu cho tháng 11 tại cuộc họp ngày 4/10.