Giá xăng tiếp tục tăng, giá dầu diesel giảm

Giá xăng tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh giá bán lẻ chiều 8-10. Ảnh: Hải Quân

Theo đó, từ 15h ngày 8-10, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.134 đồng/lít, có giá không cao hơn 27.703 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 1.065 đồng/lít, lên mức 28.254 đồng/lít. Như vậy, giá xăng có lần tăng thứ 6 liên tiếp từ cuối tháng 8 đến nay. Trong khi đó, dầu diesel giảm 589 đồng/lít, về mức 29.128 đồng/lít; dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên mức 21.092 đồng/kg.

Từ cuối tháng 2-2026 đến nay, giá xăng, dầu trong nước đã trải qua 43 kỳ điều chỉnh. Trong đó, xăng E5 RON 92 tăng 22 lần, giảm 19 lần và giữ nguyên 2 lần; dầu diesel tăng 19 lần, giảm 21 lần và 3 lần giữ nguyên giá. Từ giữa tháng 6-2026, xăng E10 RON 95-III có 10 lần tăng giá, 6 lần giảm giá.