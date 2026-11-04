Giá xăng tiếp tục hạ nhiệt, dầu điêzen giảm tới 1.370 đồng/lít

Giá các mặt hàng xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 22 giờ 00’ ngày 3/11/2026. Ảnh: Phương Thảo.

Tối muộn 3/11, liên Bộ Công Thương – Tài chính thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026 của Chính phủ; thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2918/QĐ-BCT ngày 3/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 700 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) Xăng sinh học: 0 đồng/lít; Dầu điêzen: 0 đồng/lít; Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 23.203 đồng/lít, giảm 1.020 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.223 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026), thấp hơn xăng E10RON95-III 28 đồng/lít;

Xăng E10RON95-III: không cao hơn 23.231 đồng/lít, giảm 928 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành (24.159 đồng/lít sau khi giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt về 0% vào ngày 01/11/2026);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.876 đồng/lít (giảm 1.370 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 23.974 đồng/kg (tăng 378 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 03/11/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân giảm giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: triển vọng ngoại giao giữa Mỹ và Iran; hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia có dấu hiệu cải thiện; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 29/10/2026 và kỳ điều hành ngày 3/11/2026 là: 127,413 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 11,141 USD/thùng, tương đương giảm 8,04%); 127,913 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 11,205 USD/thùng, tương đương giảm 8,05%); 164,317 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 8,253 USD/thùng, tương đương giảm 4,78%); 826,003 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 15,569 USD/tấn, tương đương tăng 1,92%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 02/11/2026. Nguồn: MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, việc điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 03/11/2026: Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 49.620 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 23.231 VNĐ/lít. Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 41.364 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.876 VNĐ/lít. Như vậy, giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.