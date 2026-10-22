Giá xăng tiếp tục giảm từ 15 giờ hôm nay 22/10

Khách đến mua xăng dầu tại cửa hàng Petrolimex trên đường Tam Trinh. Ảnh: Anh Nguyễn/Bnews/vnanet.vn

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 300 đồng/lít; không trích chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước).

Theo đó, giá bán lẻ xăng được điều chỉnh như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E5RON92 148 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thông tin về việc nối lại cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian; lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tấn công vào cơ sở dầu khí của Saudi Arabia; một số tàu dầu bị cháy khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 15/10/2026 và kỳ điều hành ngày 22/10/2026 là: 132,362 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 10,232 USD/thùng, tương đương giảm 7,18%); 133,488 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 12,222 USD/thùng, tương đương giảm 8,39%); 168,012 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,898 USD/thùng, tương đương tăng 1,76%); 800,640 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,048 USD/tấn, tương đương tăng 3,76%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 15/10 quy đổi ra VND: Về giá xăng: Thái Lan: 32.941 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VND/lít; Trung Quốc: 35.017 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 25.213 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 34.117 VND/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.179 VND/lít; Lào: 40.848 VND/lít; Trung Quốc: 31.924 VND/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 29.550 VND/lít.

Hiện giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.