Giá xăng tiếp tục giảm sâu, xăng E10 xuống 19.000 đồng/lít

Ảnh minh họa: Mekong ASEAN.

Tại kỳ điều hành chiều 12/11, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức 600 đồng/lít đối với các mặt hàng xăng sinh học và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut, không trích lập đối với dầu diesel; đồng thời không chi sử dụng Quỹ đối với các mặt hàng xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut.

Sau khi thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán tối đa các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường được áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026 như sau:

Xăng E5 RON92: Không cao hơn 19.399 đồng/lít, giảm 1.499 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, thấp hơn xăng E10 RON95-III 446 đồng/lít;

Xăng E10 RON95-III: Không cao hơn 19.845 đồng/lít, giảm 1.311 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Dầu diesel: Không cao hơn 26.822 đồng/lít, giảm 1.874 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành;

Dầu mazut: Không cao hơn 19.742 đồng/kg, giảm 2.263 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine. Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 5/11/2026 và kỳ điều hành ngày 12/11/2026: ở mức 103,97 USD/thùng đối với xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON92, giảm 7,67%; 106,03 USD/thùng đối với xăng RON 95 dùng để pha chế xăng E10 RON95-III, giảm 6,88%; 152,28 USD/thùng đối với dầu diesel, giảm 6,92%; dầu mazut ở mức 620,55 USD/tấn, giảm 15,32%.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Giá bán xăng dầu tại một số nước lân cận ngày 12/11/2026 Theo thống kê mới nhất của Bộ Công Thương, giá xăng dầu tại Việt Nam đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới. Cụ thể, giá xăng tại Thái Lan là 30.826 đồng/lít; Campuchia 27.354 đồng/lít; Lào 44.832 đồng/lít; Trung Quốc 36.125 đồng/lít; trong khi Việt Nam không cao hơn 19.845 đồng/lít. Giá dầu tại Thái Lan là 31.962 đồng/lít; Campuchia 33.329 đồng/lít; Lào 38.880 đồng/lít; Trung Quốc 33.032 đồng/lít; trong khi Việt Nam không cao hơn 26.822 đồng/lít.