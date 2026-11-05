Giá xăng tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 giảm hơn 2.000 đồng/lít

Chiều 5/11, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giảm 2.305 đồng/lít với xăng E5 RON 92, giá bán là 20.898 đồng/lít. Giá xăng E10 RON 95-III giảm 2.075 đồng/lít còn 21.156 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giảm 180 đồng/lít còn 28.870 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.590 đồng/lít về mức 23.590 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý quyết định trích 700 đồng/lít xăng vào quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Như vậy, giá xăng trong nước đã giảm mạnh 3 phiên liên tiếp, trong khi đó giá dầu diesel có 2 phiên giảm. Hiện mặt bằng giá các loại nhiên liệu này của Việt Nam ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Giá xăng hôm nay tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 giảm hơn 2.000 đồng/lít

Trước đó, giá xăng dầu đã có phiên giảm mạnh từ 22h ngày 3/11 do giá cơ sở mặt hàng xăng tại kỳ điều hành này giảm trên 10% so với kỳ liền kề trước đó. Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 1.020 đồng/lít, xăng E10 RON 95 giảm 920 đồng/lít. Dầu diesel giảm 1.370 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 370 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, mức biến động vượt ngưỡng 10% theo Nghị quyết 55, do đó cơ quan điều hành quyết định điều chỉnh giá ngay trong tối 3/11, thay vì chờ kỳ điều hành định kỳ tiếp theo.

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành trên 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí cho xăng dầu. Trong 2 tháng cuối năm, khoảng 4.000 tỷ đồng sẽ được dùng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng về 0%.

Ngoài giảm thuế, phí, Chính phủ còn thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chủ động tạm ứng ngân sách cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Nhờ đó, mặt bằng giá xăng dầu trong nước được duy trì ở mức thấp hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực.