Chiều 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, giá mới áp dụng từ 15h cùng ngày.

Theo đó, tại kỳ điều hành này, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu như sau:

Xăng E10RON95-III giảm 740 đồng/lít, giá bán về mức 19.100 đồng/lít.

Xăng E5RON92 giảm 820 đồng/lít, bán ở mức 18.570 đồng/lít

Cùng chiều, dầu diesel giảm 480 đồng/lít còn 26.340 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.070 đồng/lít về mức 18.670 đồng/kg.

Tại kỳ này, nhà điều hành tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu vào nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 200 đồng/lít, dầu mazut trích lập 800 đồng/kg so với kỳ trước. Quỹ bình ổn giá xăng dầu tiếp tục dừng chi sử dụng.

Tính từ đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã có 5 kỳ liên tiếp điều chỉnh giảm; dầu diesel một lần giữ nguyên và 4 kỳ giảm giá. Tổng cộng, mỗi lít xăng E10 hạ 6.630 đồng, dầu diesel thấp hơn 3.900 đồng so với cuối tháng 10.

Các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có trách nhiệm điều chỉnh giá bán theo quy định, bảo đảm không muộn hơn thời điểm nêu trên.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, thực hiện điều hành giá xăng dầu phù hợp với tình hình thực tế và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ và Iran tấn công qua lại lẫn nhau; tiếp tục diễn ra các vụ tấn công ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu.

Cơ quan Năng lượng quốc tế IEA dự báo thị trường dầu mỏ sẽ dư cung trong quý 4 năm nay do việc xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông đang phục hồi nhanh; cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng chủ yếu là giảm.

Hiện, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu. Trong đó, doanh nghiệp đầu mối có thể được tự quyết giá bán theo công thức quy định, thay vì Nhà nước điều hành định kỳ như hiện nay.

Bộ đề xuất chỉ cho phép các thương nhân phân phối mua bán xăng dầu với nhau khi thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp. Doanh nghiệp đầu mối phải duy trì lượng dự trữ tối thiểu tương đương 20 ngày cung ứng, được xác định hằng ngày. Dự thảo cũng đề xuất dừng trích lập, chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ khi nghị định có hiệu lực.