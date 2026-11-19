Từ 15h ngày 19/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm. Ảnh minh hoạ.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, tại kỳ điều hành ngày 19/11/2026, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Trong đó, xăng E5 RON92 có mức giá mới không cao hơn 18.576 đồng/lít, giảm 823 đồng/lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, xuống mức không cao hơn 19.100 đồng/lít. Chênh lệch giữa hai loại xăng hiện là 524 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 475 đồng/lít, xuống còn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giảm mạnh nhất về giá trị tuyệt đối, với mức giảm 1.071 đồng/kg, còn 18.671 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu ngày 19/11/2026

Áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026

Nguồn: Bộ Công Thương. Giá bán tối đa, mức giảm so với kỳ điều hành trước.

Giá xăng dầu thế giới giảm, kéo giá trong nước đi xuống

Theo số liệu Bộ Công Thương công bố, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành ngày 12/11 và 19/11 ghi nhận xu hướng giảm ở tất cả các mặt hàng được theo dõi.

Giá xăng RON92 dùng để pha chế E5 RON92 bình quân đạt 100,784 USD/thùng, giảm 3,07%. Xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III giảm 2,65%, xuống 103,216 USD/thùng.

Đối với dầu diesel 0.05S, giá bình quân giảm 2,33%, còn 148,730 USD/thùng. Dầu mazut giảm 5,81%, xuống 584,472 USD/tấn, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm nhiên liệu được công bố.

Diễn biến này là cơ sở để cơ quan điều hành tiếp tục giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước, sau khi tính toán các yếu tố liên quan theo quy định.

Tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu

Trong kỳ điều hành ngày 19/11, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước ở mức 200 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/kg đối với dầu mazut.

Cơ quan điều hành không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán được thực hiện từ 15h ngày 19/11. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán theo quy định, không vượt mức tối đa được công bố.Cơ quan điều hành không thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn đối với các mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán được thực hiện từ 15h ngày 19/11. Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu quyết định giá bán theo quy định, không vượt mức tối đa được công bố.

Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên thị trường, đồng thời xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nếu phát hiện.