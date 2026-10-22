Giá xăng tiếp tục giảm mạnh đến hơn 1.800 đồng/lít

Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.610 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 25.361 đồng/lít.

Xăng E10RON95-III, giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S tăng 444 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 29.550 đồng/lít.

Dầu madút 180CST 3.5S, tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành, có giá bán không cao hơn 23.373 đồng/kg.

Xăng E10RON95-III, có giá bán không cao hơn 25.213 đồng/lít.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học ở mức 300 đồng/lít; không trích lập đối với dầu diesel, dầu madút. Đồng thời không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học, dầu diesel, dầu madút.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Đây là lần giảm mạnh giá xăng thứ hai liên tiếp trong tháng 10/2026. Tổng mức giảm trong 2 lần này là hơn 3.000 đồng/lít xăng E10RON92. Đáng chú ý, ngoài mức công bố giảm giá của cơ quan điều hành, từ kỳ điều hành ngày 15/10, nhiều thương nhân đầu mối đã tự giảm giá bán lẻ trên hệ thống của mình thêm 300-350 đồng/lít, nhằm chia sẻ áp lực giá cả với người tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tại kỳ điều hành ngày 15/10, 3 thương nhân gồm: PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố. Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh. Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.