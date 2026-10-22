Giá xăng tiếp tục giảm mạnh đến hơn 1.800 đồng/lít

Giá xăng trong nước tiếp tục giảm mạnh

Bộ Công Thương cho biết, mỗi lít xăng sinh học trích lập quỹ bình ổn giá 300 đồng trong kỳ điều hành hôm nay. Đồng thời, không chi sử dụng quỹ này với bất kỳ mặt hàng xăng dầu nào.

Cùng với việc trích lập quỹ như trên, giá xăng dầu trong nước cũng được điều chỉnh. Xăng E5RON92 không cao hơn 25.361 đồng/lít, giảm 1.610 đồng/lít; Xăng E10RON95-III không cao hơn 25.213 đồng/lít, giảm 1.816 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Như vậy, chênh lệch giữa xăng E5RON92 và xăng E10RON95 là 148 đồng/lít;

Trái ngược với diễn biến của giá xăng, giá các mặt hàng dầu lại tăng từ hôm nay. Dầu diezel 0,05S không cao hơn 29.550 đồng/lít, tăng 444 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 23.373 đồng/kg, tăng 1.238 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.

Đây là lần giảm mạnh giá xăng thứ hai liên tiếp trong tháng 10-2026. Tổng mức giảm trong 2 lần này là hơn 3.000 đồng/lít xăng E10RON92.

Đáng chú ý, ngoài mức công bố giảm giá của cơ quan điều hành, từ kỳ điều hành ngày 15-10, nhiều thương nhân đầu mối đã tự giảm giá bán lẻ trên hệ thống của mình thêm 300-350 đồng/lít, nhằm chia sẻ áp lực giá cả với người tiêu dùng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), tại kỳ điều hành ngày 15-10, 3 thương nhân gồm: PVOIL, Long Hưng và Trường An giảm thêm 350 đồng/lít, kg so với mức giá công bố.

Có 11 thương nhân giảm thêm 300 đồng/lít, kg, gồm: Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

Ngoài ra, 12 thương nhân gồm Sài Gòn Petro, Tây Nam S.W.P, Hồng Đức, Nam Sông Hậu, Bình Minh Petro, Giang Nam, Vật tư Xăng dầu Hải Dương, Apollo Oil, Anh Phát, Vĩnh Long Petro, Dầu khí Đồng Tháp và Hải Linh thực hiện bán lẻ theo mức giá điều hành.

Việc các thương nhân đầu mối chủ động giảm thêm giá bán trong kỳ điều hành góp phần mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua nhiên liệu, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất, kinh doanh tiết giảm chi phí. Trong bối cảnh giá năng lượng thế giới còn nhiều biến động, sự phối hợp giữa điều hành của cơ quan quản lý và trách nhiệm chia sẻ của doanh nghiệp có ý nghĩa thiết thực đối với việc ổn định thị trường, hạn chế áp lực tăng giá hàng hóa và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Việc giảm giá xăng này cũng được kỳ vọng sẽ từng bước giúp thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn.